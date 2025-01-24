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Власти Японии готовятся впервые выставить запасы риса для сдерживания цен

Власти Японии готовятся впервые выставить запасы риса для сдерживания цен - 24.01.2025, ПРАЙМ

Власти Японии готовятся впервые выставить запасы риса для сдерживания цен

Правительство Японии готовится впервые выставить на рынок запасы риса для противодействия продолжающемуся росту цен, сообщило агентство Киодо со ссылкой на... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T08:35+0300

2025-01-24T08:35+0300

2025-01-24T08:35+0300

экономика

рис

япония

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ТОКИО, 24 янв – ПРАЙМ. Правительство Японии готовится впервые выставить на рынок запасы риса для противодействия продолжающемуся росту цен, сообщило агентство Киодо со ссылкой на министра сельского хозяйства страны Таку Это. "Министр сельского хозяйства Таку Это на пресс-конференции после заседания кабинета министров выразил намерение подготовиться к выпуску запасов риса для стабилизации высоких цен на него. Это будет первый раз, когда будут использоваться запасы риса, чтобы смягчить нехватку риса на рынке", - говорится в сообщении Киодо. "У нас есть обязанность стабильно снабжать потребителей продовольствием", - цитирует слова министра агентство. В 2024 году на фоне неурожая и череды стихийных бедствий цены на рис - основной продукт рациона японцев - взлетели примерно на 60% по сравнению с уровнем 2023 года. Это подорожание стало самым резким с 1971 года, когда стала вестись статистика в ее нынешнем виде. Использование резервного риса, который страна хранит в соответствии с законом, ранее было ограничено случаями значительного сокращения производства, поясняет Киодо. Однако на фоне летнего дефицита и продолжающегося роста цен на данный товар правительство выразило готовность скорректировать данный подход и создать возможность выставить на рынок запасы риса с условием, что реализованные объемы будут выкуплены обратно в будущем. Как сообщает, в свою очередь, агентство Jiji, 31 января состоится заседание специального совета при министерстве, где будут обсуждаться возможные временные рамки и количество риса, которое может быть выставлено на рынок.

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рис, япония