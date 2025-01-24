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Россия поставила в Гонконг золота на рекордные 1,2 миллиарда долларов

Россия поставила в Гонконг золота на рекордные 1,2 миллиарда долларов - 24.01.2025, ПРАЙМ

Россия поставила в Гонконг золота на рекордные 1,2 миллиарда долларов

Россия в ноябре прошлого года поставила в Гонконг золота на рекордные 1,2 миллиарда долларов, впервые с середины лета 2023 года став его главным поставщиком... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T04:15+0300

2025-01-24T04:15+0300

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Россия в ноябре прошлого года поставила в Гонконг золота на рекордные 1,2 миллиарда долларов, впервые с середины лета 2023 года став его главным поставщиком местным компаниям, следует из анализа РИА Новости данных местной статслужбы. Так, в ноябре Гонконг на фоне роста цен на золото импортировал его из России на рекордные 1,2 миллиарда долларов - в 2,3 раза больше показателя октября и в 4,6 раза больше уровня ноября 2023 года. Предыдущий максимум был зафиксирован в октябре 2023 года на уровне 984,3 миллиона долларов. В физическом выражении объем гонконгского импорта в ноябре составил 14,4 тонны золота против 6,2 тонны месяцем ранее и 4,1 тонны годом ранее. Это второй результат после октября 2023 года (15,5 тонны). Россия в результате стала главным поставщиком золота в Гонконг впервые с июля 2023 года, обогнав традиционных лидеров - Японию (1,1 миллиарда долларов), Китай (1,05 миллиарда) и ОАЭ (649 миллионов долларов). В то же время за 11 месяцев 2024 года Гонконг ввез российского золота на 4,4 миллиарда долларов - на 21% меньше аналогичного показателя годом ранее. Это произошло из-за низкого уровня импорта в январе-апреле, когда было импортировано менее полутонны золота.

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мировая экономика, россия, гонконг, москва, япония