Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия в 2024 году приобрела у Бразилии рекордные 62 тысячи тонн кофе - 24.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250124/rossija-854418005.html
Россия в 2024 году приобрела у Бразилии рекордные 62 тысячи тонн кофе
Россия в 2024 году приобрела у Бразилии рекордные 62 тысячи тонн кофе - 24.01.2025, ПРАЙМ
Россия в 2024 году приобрела у Бразилии рекордные 62 тысячи тонн кофе
Россия в 2024 году приобрела у Бразилии рекордные 62 тысячи тонн кофе, следует из расчетов РИА Новости по данным бразильской статслужбы. | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T05:15+0300
2025-01-24T05:15+0300
бизнес
экономика
россия
бразилия
москва
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854418005.jpg?1737684926
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Россия в 2024 году приобрела у Бразилии рекордные 62 тысячи тонн кофе, следует из расчетов РИА Новости по данным бразильской статслужбы. Бразилия в прошлом году нарастила поставки кофе в Россию в 1,6 раза, до 62 тысяч тонн. Это стало максимальным объемом экспорта с 1997 года (более ранних данных в открытом доступе нет). Стоимость импортированных российскими компаниями зерен выросла вдвое - до 266,2 миллиона долларов с 130,9 миллиона годом ранее. Более быстрый рост стоимости экспорта объясняется увеличением цен на кофе на мировых биржах: на арабику – на 69%, на робусту – примерно на 62%. Россия по итогам прошлого года стала десятым по величине покупателем кофе у Бразилии. Лидерами по импорту были США (1,9 миллиарда долларов), а также Германия (1,8 миллиарда) и Бельгия (1,1 миллиарда). Бразилия в прошлом году поставила на рынки кофе на рекордные 11,4 миллиарда долларов, что в 1,5 раза больше экспорта в 2023 году.
бразилия
москва
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, бразилия, москва, сша
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, МОСКВА, США
05:15 24.01.2025
 
Россия в 2024 году приобрела у Бразилии рекордные 62 тысячи тонн кофе

Россия в 2024 году приобрела у Бразилии рекордные 62 тысячи тонн кофе

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Россия в 2024 году приобрела у Бразилии рекордные 62 тысячи тонн кофе, следует из расчетов РИА Новости по данным бразильской статслужбы.
Бразилия в прошлом году нарастила поставки кофе в Россию в 1,6 раза, до 62 тысяч тонн. Это стало максимальным объемом экспорта с 1997 года (более ранних данных в открытом доступе нет).
Стоимость импортированных российскими компаниями зерен выросла вдвое - до 266,2 миллиона долларов с 130,9 миллиона годом ранее. Более быстрый рост стоимости экспорта объясняется увеличением цен на кофе на мировых биржах: на арабику – на 69%, на робусту – примерно на 62%.
Россия по итогам прошлого года стала десятым по величине покупателем кофе у Бразилии. Лидерами по импорту были США (1,9 миллиарда долларов), а также Германия (1,8 миллиарда) и Бельгия (1,1 миллиарда).
Бразилия в прошлом году поставила на рынки кофе на рекордные 11,4 миллиарда долларов, что в 1,5 раза больше экспорта в 2023 году.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯБРАЗИЛИЯМОСКВАСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала