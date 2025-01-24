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Россия в 2024 году приобрела у Бразилии рекордные 62 тысячи тонн кофе

Россия в 2024 году приобрела у Бразилии рекордные 62 тысячи тонн кофе - 24.01.2025, ПРАЙМ

Россия в 2024 году приобрела у Бразилии рекордные 62 тысячи тонн кофе

Россия в 2024 году приобрела у Бразилии рекордные 62 тысячи тонн кофе, следует из расчетов РИА Новости по данным бразильской статслужбы. | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T05:15+0300

2025-01-24T05:15+0300

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Россия в 2024 году приобрела у Бразилии рекордные 62 тысячи тонн кофе, следует из расчетов РИА Новости по данным бразильской статслужбы. Бразилия в прошлом году нарастила поставки кофе в Россию в 1,6 раза, до 62 тысяч тонн. Это стало максимальным объемом экспорта с 1997 года (более ранних данных в открытом доступе нет). Стоимость импортированных российскими компаниями зерен выросла вдвое - до 266,2 миллиона долларов с 130,9 миллиона годом ранее. Более быстрый рост стоимости экспорта объясняется увеличением цен на кофе на мировых биржах: на арабику – на 69%, на робусту – примерно на 62%. Россия по итогам прошлого года стала десятым по величине покупателем кофе у Бразилии. Лидерами по импорту были США (1,9 миллиарда долларов), а также Германия (1,8 миллиарда) и Бельгия (1,1 миллиарда). Бразилия в прошлом году поставила на рынки кофе на рекордные 11,4 миллиарда долларов, что в 1,5 раза больше экспорта в 2023 году.

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