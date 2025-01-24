https://1prime.ru/20250124/rossijane-854418892.html
Почти 70% россиян отказывались от работы из-за плохих отзывов о компании
Почти 70% россиян отказывались от работы из-за плохих отзывов о компании - 24.01.2025, ПРАЙМ
Почти 70% россиян отказывались от работы из-за плохих отзывов о компании
Почти 70% россиян отказывались от работы из-за плохих отзывов о компании - чаще всего это представители сферы искусств, маркетинга и PR, а также... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T07:06+0300
2025-01-24T07:06+0300
2025-01-24T07:06+0300
экономика
россия
общество
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Почти 70% россиян отказывались от работы из-за плохих отзывов о компании - чаще всего это представители сферы искусств, маркетинга и PR, а также административным персонал, юристы и IT-специалисты, говорится в исследовании социальной сети для нетворкинга "Сетка" и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Результаты исследования есть у РИА Новости.
"Свыше двух третей опрошенных соискателей один-два раза (46%) либо больше трех раз (22%) отказывались от потенциально привлекательного предложения о работе именно из-за негативных отзывов бывших сотрудников. Чаще всего такой подход свойственен работникам сферы искусства (28% опрошенных из этой сферы отказывались от офферов из-за негативных отзывов на работодателя более двух раз), услуг для физлиц и бизнеса (27%), маркетинга/PR (26%), а также среди административного персонала (24%), юристов (22%) и ИТ-/digital-сектора (20%)", - сказано в исследовании.
Отзывы бывших сотрудников о потенциальном работодатели изучают 75% соискателей - они ищут как информацию о компании, так и сведения о руководителе команды, в которой предстоит работать. Среди работодателей отзывы на кандидатов изучают 85% опрошенных. Чаще всего отзывы на потенциальных работодателей собирают работники сферы искусства, продаж, IT и digital, строительного сектора и финансовой отрасли. Реже других — работники образовательной сферы.
Основными источниками такой информации становятся сайты для поиска работы. Две трети соискателей, которые собирают отзывы, опрашивают коллег по отрасли, а 41% смотрят посты действующих и бывших сотрудников в соцсетях. Сайты с черными списками работодателей изучают 39% респондентов, около трети ищут информацию на форумах и в специализированных сообществах. Четверть соискателей рассказали, что ищут контакты нынешних или бывших сотрудников и спрашивают у них напрямую.
"Наиболее пагубное влияние на репутацию работодателя, с точки зрения большинства опрошенных, оказывают плохие условия труда (80%) и несправедливое отношение руководства (80%), а также низкая зарплата (66%), высокая текучка (63%) и токсичная атмосфера в коллективе (61%)", - отмечают аналитики.
Что касается репутации текущих работодателей, то 31% респондентов оценили ее положительно, а 18% - отрицательно. Чаще других позитивно оценивали репутацию работодателя работники строительной отрасли (48%), сферы IT/digital, консалтинга, продаж. Работники строительной отрасли и сферы управления персоналом дали больше негативных оценок. Также отрицательное мнение чаще других высказывали специалисты финансовой отрасли, работники производственной отрасли, работники сферы продаж, сотрудники юридической отрасли и образовательной сферы.
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россия, общество
Экономика, РОССИЯ, Общество
Почти 70% россиян отказывались от работы из-за плохих отзывов о компании
Hh.ru: почти 70% россиян отказывались от работы из-за плохих отзывов о компании
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Почти 70% россиян отказывались от работы из-за плохих отзывов о компании - чаще всего это представители сферы искусств, маркетинга и PR, а также административным персонал, юристы и IT-специалисты, говорится в исследовании социальной сети для нетворкинга "Сетка" и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Результаты исследования есть у РИА Новости.
"Свыше двух третей опрошенных соискателей один-два раза (46%) либо больше трех раз (22%) отказывались от потенциально привлекательного предложения о работе именно из-за негативных отзывов бывших сотрудников. Чаще всего такой подход свойственен работникам сферы искусства (28% опрошенных из этой сферы отказывались от офферов из-за негативных отзывов на работодателя более двух раз), услуг для физлиц и бизнеса (27%), маркетинга/PR (26%), а также среди административного персонала (24%), юристов (22%) и ИТ-/digital-сектора (20%)", - сказано в исследовании.
Отзывы бывших сотрудников о потенциальном работодатели изучают 75% соискателей - они ищут как информацию о компании, так и сведения о руководителе команды, в которой предстоит работать. Среди работодателей отзывы на кандидатов изучают 85% опрошенных. Чаще всего отзывы на потенциальных работодателей собирают работники сферы искусства, продаж, IT и digital, строительного сектора и финансовой отрасли. Реже других — работники образовательной сферы.
Основными источниками такой информации становятся сайты для поиска работы. Две трети соискателей, которые собирают отзывы, опрашивают коллег по отрасли, а 41% смотрят посты действующих и бывших сотрудников в соцсетях. Сайты с черными списками работодателей изучают 39% респондентов, около трети ищут информацию на форумах и в специализированных сообществах. Четверть соискателей рассказали, что ищут контакты нынешних или бывших сотрудников и спрашивают у них напрямую.
"Наиболее пагубное влияние на репутацию работодателя, с точки зрения большинства опрошенных, оказывают плохие условия труда (80%) и несправедливое отношение руководства (80%), а также низкая зарплата (66%), высокая текучка (63%) и токсичная атмосфера в коллективе (61%)", - отмечают аналитики.
Что касается репутации текущих работодателей, то 31% респондентов оценили ее положительно, а 18% - отрицательно. Чаще других позитивно оценивали репутацию работодателя работники строительной отрасли (48%), сферы IT/digital, консалтинга, продаж. Работники строительной отрасли и сферы управления персоналом дали больше негативных оценок. Также отрицательное мнение чаще других высказывали специалисты финансовой отрасли, работники производственной отрасли, работники сферы продаж, сотрудники юридической отрасли и образовательной сферы.