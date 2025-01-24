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Рубио обсудил с генсеком НАТО распределение нагрузки

Рубио обсудил с генсеком НАТО распределение нагрузки - 24.01.2025, ПРАЙМ

Рубио обсудил с генсеком НАТО распределение нагрузки

Госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с генсеком НАТО Марком Рютте обсудил необходимость "реального" распределения нагрузки среди членов альянса, сообщили в... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T01:32+0300

2025-01-24T01:32+0300

2025-01-24T01:32+0300

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ВАШИНГТОН, 24 янв - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с генсеком НАТО Марком Рютте обсудил необходимость "реального" распределения нагрузки среди членов альянса, сообщили в госдепартаменте. "Секретарь и генеральный секретарь Рютте обсудили важность наличия обороноспособных союзников и реального распределения нагрузки", - заявили в ведомстве. Там также указали, что Рубио подтвердил приверженность США НАТО и важность оборонного блока для международной безопасности. Ранее президент США Дональд Трамп допустил остановку финансирования НАТО со стороны американских власти, обвинив альянс в том, что тот не защищает Вашингтон. В четверг, выступая в виртуальном формате на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп заявил, что намерен потребовать от всех стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% от их ВВП. Он отметил, что многие члены альянса долгое время не выполняли даже обязательство о 2% расходов на оборону, пока он сам не настоял на соблюдении этого показателя.

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россия, мировая экономика, сша, вашингтон, марк рютте, дональд трамп, нато