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Рубио обсудил с генсеком НАТО распределение нагрузки
Рубио обсудил с генсеком НАТО распределение нагрузки - 24.01.2025, ПРАЙМ
Рубио обсудил с генсеком НАТО распределение нагрузки
Госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с генсеком НАТО Марком Рютте обсудил необходимость "реального" распределения нагрузки среди членов альянса, сообщили в... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T01:32+0300
2025-01-24T01:32+0300
2025-01-24T01:32+0300
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ВАШИНГТОН, 24 янв - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с генсеком НАТО Марком Рютте обсудил необходимость "реального" распределения нагрузки среди членов альянса, сообщили в госдепартаменте.
"Секретарь и генеральный секретарь Рютте обсудили важность наличия обороноспособных союзников и реального распределения нагрузки", - заявили в ведомстве.
Там также указали, что Рубио подтвердил приверженность США НАТО и важность оборонного блока для международной безопасности.
Ранее президент США Дональд Трамп допустил остановку финансирования НАТО со стороны американских власти, обвинив альянс в том, что тот не защищает Вашингтон.
В четверг, выступая в виртуальном формате на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп заявил, что намерен потребовать от всех стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% от их ВВП.
Он отметил, что многие члены альянса долгое время не выполняли даже обязательство о 2% расходов на оборону, пока он сам не настоял на соблюдении этого показателя.
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Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, Марк Рютте, Дональд Трамп, НАТО
Рубио обсудил с генсеком НАТО распределение нагрузки
Госсекретарь США Рубио обсудил с генсеком НАТО Рютте распределение нагрузки
ВАШИНГТОН, 24 янв - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с генсеком НАТО Марком Рютте обсудил необходимость "реального" распределения нагрузки среди членов альянса, сообщили в госдепартаменте.
"Секретарь и генеральный секретарь Рютте обсудили важность наличия обороноспособных союзников и реального распределения нагрузки", - заявили в ведомстве.
Там также указали, что Рубио подтвердил приверженность США НАТО и важность оборонного блока для международной безопасности.
Ранее президент США Дональд Трамп допустил остановку финансирования НАТО со стороны американских власти, обвинив альянс в том, что тот не защищает Вашингтон.
В четверг, выступая в виртуальном формате на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп заявил, что намерен потребовать от всех стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% от их ВВП.
Он отметил, что многие члены альянса долгое время не выполняли даже обязательство о 2% расходов на оборону, пока он сам не настоял на соблюдении этого показателя.