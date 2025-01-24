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Инвесторы в нерешительности

Инвесторы в нерешительности - 24.01.2025, ПРАЙМ

Инвесторы в нерешительности

Покупатели на рынке не проявляют активности. Индекс МосБиржи в четверг снизился на 1,56%, индекс РТС – на 2,38%. В сегменте суверенного долга сохраняется... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T08:57+0300

2025-01-24T08:57+0300

2025-01-24T08:57+0300

мнения аналитиков

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Покупатели на рынке не проявляют активности. Индекс МосБиржи в четверг снизился на 1,56%, индекс РТС – на 2,38%. В сегменте суверенного долга сохраняется невыразительная динамика, индекс RGBI отступил на 0,13%. Рубль немного ослаб, официальный курс Банка России к доллару США составил 99,099 руб. по сравнению с 98,28 руб. в четверг. Контанго с фьючерсом на курс доллара на МосБирже выросло. Ближайший фьючерс закрылся на уровне 103,27. Снижение нефтяных котировок ускорилось, цена барреля Brent снизилась на 1,23% до 77,95 долларов США.Бизнес коллекторов набирает обороты. Ведомости сообщили, что в 2024 году микрофинансовые организации выставили на продажу рекордные 125 млрд руб. просроченных долгов, из которых коллекторы выкупили долгов на 89 млрд. руб.Несмотря на трудности с экспортом, добыча газа в РФ выросла в 2024 году на 7,4% до 708 млрд куб. Ранее Газпром сообщал, что в 2024 году увеличил добычу газа на 61 млрд куб. м. до 416 млрд куб. м. Добыча НОВАТЭКа, по информации на сайте компании, в прошлом году составила 84,08 млрд куб. м. Роснефть сообщила о добыче 67 млрд куб. м. за три квартала, что предполагает годовую добычу на уровне около 89 млрд. куб. м. Если бы не летняя авария на Роспане, Роснефть могла бы обогнать НОВАТЭК по добыче газа в 2024 году. ЛУКОЙЛ, по сообщению компании, добыл 17,9 млрд куб. м. Оставшиеся 101 млрд куб. м. приходятся на добычу других производителей газа. Для сравнения, по информации энергетического агентства, в США добыча газа составила в 2024 году 1,067 трлн куб. м., превысив объемы добычи в России на 359 млрд куб. м.Продолжается редомицилиация компаний в российскую юрисдикцию. ЕВРАЗ – очередная компания в списке. ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК), дочерняя структура ЕВРАЗа, был включена в список экономически значимых организаций (ЭЗО). Компании из списка ЭЗО потенциально подлежат принудительной редомициляции. НТМК является основным активом группы, производящим продукцию для железнодорожных компаний. Но акции компании целиком принадлежат Евразу и не торгуются на бирже. Другим активом является Распадская, с листингом на бирже. Акции Распадской в четверг подорожали на 9% на новостях о редомицилиации материнской компании.Акционеры ЛУКОЙЛа получат выплаты дивидендов за девять месяцев 2024 года 29 января, решение о выплате было принято еще в прошлом году. Суммарно ЛУКОЙЛ выплатит дивидендами 356 млрд руб. Мы полагаем, что некоторое укрепление рубля в начале года могло быть связано в том числе с аккумулированием ЛУКОЙЛом необходимой суммы для выплаты дивидендов и конвертацией валюты для этого.

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2025

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Ованес Оганисян https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/16/852336841_0:0:960:960_100x100_80_0_0_dcb3ac518ef02a70601c64d2613f8fb5.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ованес Оганисян https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/16/852336841_0:0:960:960_100x100_80_0_0_dcb3ac518ef02a70601c64d2613f8fb5.jpg

мнения аналитиков