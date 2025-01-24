Рынок за неделю по нулям

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи вчера снижался в область поддержки 2900 п.+, в моменте потери достигали 2%, а закрытие у 2950 п. — это уровни прошлой пятницы, а значит, за неделю изменений нет. Рынок остается на 6-месячных максимумах, есть краткосрочный узкий боковик в границах 2900–3000 п., ожидания сводятся к выходу из консолидации вверх. Факторами прорыва рынка выше могут быть ожидания монетарного и геополитического послабления.Сильнее рынка на неделе были бумаги Сургутнефтегаза (+12,8% за период) и Полюса (+8,6%). Если в нефтяной фишке не было явных факторов ралли, там просто догоняли улетевший вверх рынок, то в акциях золотодобытчика все было обоснованно — золото уже в шаге от исторических максимумов, есть сильный дивидендный фактор и биржевой курс обновляет максимумы за 4 года. В акциях Сургутнефтегаза-ао вскоре может быть резкая фиксация, а вот потенциал в Полюсе еще есть — таргет на 17 000 руб.Рубль после многодневного укрепления на многомесячные максимумы вчера немного отступил, инвалюты отскочили — доллар вернулся над 99, евро стал выше 103,6, юань стабилизировался у 13,55. Сильно высоко инвалюты вряд ли пойдут на фоне действий ЦБ и ожиданий геополитической разрядки. Техническим пределом в долларе пока служат психологические 100, но если будет сближение позиций сторон, то нужно быть готовым к резкому укреплению рубля чисто за счет схлопывания риск-премии в российских финансовых активах.
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи вчера снижался в область поддержки 2900 п.+, в моменте потери достигали 2%, а закрытие у 2950 п. — это уровни прошлой пятницы, а значит, за неделю изменений нет. Рынок остается на 6-месячных максимумах, есть краткосрочный узкий боковик в границах 2900–3000 п., ожидания сводятся к выходу из консолидации вверх. Факторами прорыва рынка выше могут быть ожидания монетарного и геополитического послабления.
Сильнее рынка на неделе были бумаги Сургутнефтегаза (+12,8% за период) и Полюса (+8,6%). Если в нефтяной фишке не было явных факторов ралли, там просто догоняли улетевший вверх рынок, то в акциях золотодобытчика все было обоснованно — золото уже в шаге от исторических максимумов, есть сильный дивидендный фактор и биржевой курс обновляет максимумы за 4 года. В акциях Сургутнефтегаза-ао вскоре может быть резкая фиксация, а вот потенциал в Полюсе еще есть — таргет на 17 000 руб.
Рубль после многодневного укрепления на многомесячные максимумы вчера немного отступил, инвалюты отскочили — доллар вернулся над 99, евро стал выше 103,6, юань стабилизировался у 13,55. Сильно высоко инвалюты вряд ли пойдут на фоне действий ЦБ и ожиданий геополитической разрядки. Техническим пределом в долларе пока служат психологические 100, но если будет сближение позиций сторон, то нужно быть готовым к резкому укреплению рубля чисто за счет схлопывания риск-премии в российских финансовых активах.
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