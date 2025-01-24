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Рынок за неделю по нулям - 24.01.2025, ПРАЙМ
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Рынок за неделю по нулям
Рынок за неделю по нулям - 24.01.2025, ПРАЙМ
Рынок за неделю по нулям
Индекс МосБиржи вчера снижался в область поддержки 2900 п.+, в моменте потери достигали 2%, а закрытие у 2950 п. — это уровни прошлой пятницы, а значит, за... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T09:52+0300
2025-01-24T09:52+0300
экономика
мнения аналитиков
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи вчера снижался в область поддержки 2900 п.+, в моменте потери достигали 2%, а закрытие у 2950 п. — это уровни прошлой пятницы, а значит, за неделю изменений нет. Рынок остается на 6-месячных максимумах, есть краткосрочный узкий боковик в границах 2900–3000 п., ожидания сводятся к выходу из консолидации вверх. Факторами прорыва рынка выше могут быть ожидания монетарного и геополитического послабления.Сильнее рынка на неделе были бумаги Сургутнефтегаза (+12,8% за период) и Полюса (+8,6%). Если в нефтяной фишке не было явных факторов ралли, там просто догоняли улетевший вверх рынок, то в акциях золотодобытчика все было обоснованно — золото уже в шаге от исторических максимумов, есть сильный дивидендный фактор и биржевой курс обновляет максимумы за 4 года. В акциях Сургутнефтегаза-ао вскоре может быть резкая фиксация, а вот потенциал в Полюсе еще есть — таргет на 17 000 руб.Рубль после многодневного укрепления на многомесячные максимумы вчера немного отступил, инвалюты отскочили — доллар вернулся над 99, евро стал выше 103,6, юань стабилизировался у 13,55. Сильно высоко инвалюты вряд ли пойдут на фоне действий ЦБ и ожиданий геополитической разрядки. Техническим пределом в долларе пока служат психологические 100, но если будет сближение позиций сторон, то нужно быть готовым к резкому укреплению рубля чисто за счет схлопывания риск-премии в российских финансовых активах.
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Михаил Зельцер
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5
4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
09:52 24.01.2025
 

Рынок за неделю по нулям

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи вчера снижался в область поддержки 2900 п.+, в моменте потери достигали 2%, а закрытие у 2950 п. — это уровни прошлой пятницы, а значит, за неделю изменений нет. Рынок остается на 6-месячных максимумах, есть краткосрочный узкий боковик в границах 2900–3000 п., ожидания сводятся к выходу из консолидации вверх. Факторами прорыва рынка выше могут быть ожидания монетарного и геополитического послабления.
Сильнее рынка на неделе были бумаги Сургутнефтегаза (+12,8% за период) и Полюса (+8,6%). Если в нефтяной фишке не было явных факторов ралли, там просто догоняли улетевший вверх рынок, то в акциях золотодобытчика все было обоснованно — золото уже в шаге от исторических максимумов, есть сильный дивидендный фактор и биржевой курс обновляет максимумы за 4 года. В акциях Сургутнефтегаза-ао вскоре может быть резкая фиксация, а вот потенциал в Полюсе еще есть — таргет на 17 000 руб.
Рубль после многодневного укрепления на многомесячные максимумы вчера немного отступил, инвалюты отскочили — доллар вернулся над 99, евро стал выше 103,6, юань стабилизировался у 13,55. Сильно высоко инвалюты вряд ли пойдут на фоне действий ЦБ и ожиданий геополитической разрядки. Техническим пределом в долларе пока служат психологические 100, но если будет сближение позиций сторон, то нужно быть готовым к резкому укреплению рубля чисто за счет схлопывания риск-премии в российских финансовых активах.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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