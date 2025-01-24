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Российский рынок акций растет на старте торгов

Российский рынок акций растет на старте торгов - 24.01.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций растет на старте торгов

Российский рынок акций в начале торгов пятницы повышается 0,88%, следует из данных Московской биржи. | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T10:05+0300

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2025-01-24T10:05+0300

российский рынок акций

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов пятницы повышается 0,88%, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 10.03 мск рос на 0,88%, до 2 951,74 пункта; индекс Мосбиржи в юанях - на 0,45%, до 1 000,55 пункта.

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2025

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

российский рынок акций