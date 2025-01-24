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РЖД в 2024 году закупили 562 новых локомотива - 24.01.2025, ПРАЙМ
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РЖД в 2024 году закупили 562 новых локомотива
РЖД в 2024 году закупили 562 новых локомотива - 24.01.2025, ПРАЙМ
РЖД в 2024 году закупили 562 новых локомотива
Холдинг "Российские железные дороги" в 2024 году закупил 562 новых локомотива отечественного производства, сообщили в компании. | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T14:10+0300
2025-01-24T14:10+0300
экономика
ржд
локомотивы
транспорт
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МОСКВА, 24 янв – ПРАЙМ. Холдинг "Российские железные дороги" в 2024 году закупил 562 новых локомотива отечественного производства, сообщили в компании. "В 2024 году ОАО "РЖД" направило на обновление тягового подвижного состава 137,7 млрд рублей. На сеть железных дорог поступило 562 локомотива. Все они отечественного производства", - говорится в сообщении. Всего в структуре закупок 336 электровозов, в том числе 33 пассажирских, а также 226 тепловозов, в том числе 181 маневровый. На БАМ поступили ещё 23 мощных импортозамещённых тепловоза серии 3ТЭ28. В конце 2024 года холдинг сообщал, что совет директоров РЖД утвердил инвестпрограмму компании на 2025 год в размере 890,9 миллиарда рублей. Инвестиции в обновление подвижного состава составят 257,2 миллиарда рублей. Планируется приобрести 400 новых локомотивов и 239 вагонов моторвагонного подвижного состава. Также продолжится программа модернизации локомотивов и пассажирских вагонов дальнего и пригородного сообщения.
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ржд, локомотивы, транспорт
Экономика, РЖД, локомотивы, Транспорт
14:10 24.01.2025
 
РЖД в 2024 году закупили 562 новых локомотива

РЖД в 2024 году закупили 562 новых локомотива российского производства

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПоезд РЖД
Поезд РЖД - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 24 янв – ПРАЙМ. Холдинг "Российские железные дороги" в 2024 году закупил 562 новых локомотива отечественного производства, сообщили в компании.
"В 2024 году ОАО "РЖД" направило на обновление тягового подвижного состава 137,7 млрд рублей. На сеть железных дорог поступило 562 локомотива. Все они отечественного производства", - говорится в сообщении.
Всего в структуре закупок 336 электровозов, в том числе 33 пассажирских, а также 226 тепловозов, в том числе 181 маневровый. На БАМ поступили ещё 23 мощных импортозамещённых тепловоза серии 3ТЭ28.
%Договор - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
РЖД и "Желдорреммаш" заключили договор на ремонт локомотивов
21 января, 11:39
В конце 2024 года холдинг сообщал, что совет директоров РЖД утвердил инвестпрограмму компании на 2025 год в размере 890,9 миллиарда рублей. Инвестиции в обновление подвижного состава составят 257,2 миллиарда рублей. Планируется приобрести 400 новых локомотивов и 239 вагонов моторвагонного подвижного состава. Также продолжится программа модернизации локомотивов и пассажирских вагонов дальнего и пригородного сообщения.
 
ЭкономикаРЖДлокомотивыТранспорт
 
 
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