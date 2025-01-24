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Орбан назвал условие продления санкций Евросоюза против России
Орбан назвал условие продления санкций Евросоюза против России - 24.01.2025, ПРАЙМ
Орбан назвал условие продления санкций Евросоюза против России
Санкции Евросоюза против России будут продлены только в том случае, если Украина восстановит транзит газа, перестанет атаковать "Турецкий поток" и угрожать... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T10:30+0300
2025-01-24T10:30+0300
2025-01-24T10:30+0300
энергетика
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БУДАПЕШТ, 24 янв - ПРАЙМ. Санкции Евросоюза против России будут продлены только в том случае, если Украина восстановит транзит газа, перестанет атаковать "Турецкий поток" и угрожать транзиту нефти, заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан. "Это нехорошо, что мы поддерживаем санкционные меры, которые помогут Украине, а они нас облапошивают", - подчеркнул премьер в эфире радио Kossuth.Орбан довел до коллег по ЕС позицию - "если Украина хочет помощи, например, в санкциях против России, то, пожалуйста, пусть запустят снова транзит газа. Он подчеркнул, что Киев должен позволить центральноевропейским странам, в том числе Венгрии, получать нужный им газ.Орбан добавил, что Украина также не должна "нападать всякими полулегальными и легальными военными средствами" на маршрут, через который страны региона получают газ - к ним относятся и компрессорные станции "Турецкого потока" на территории России..В качестве еще одного условия Орбан упомянул "гарантии, что то безобразие, которое сделали с газом, не повторилось с нефтью, потому что она тоже идёт через Украину". "Если вы хотите, чтобы Европа и дальше продляла санкции, а мы платим за это цену, то хотя бы сделайте так, чтобы уменьшить наши денежные потери", - заключил Орбан, обращаясь к украинским властям.
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украина, виктор орбан, россия, газ, транзит газа через украину, санкции против рф
Энергетика, УКРАИНА, Виктор Орбан, РОССИЯ, Газ, транзит газа через Украину, санкции против РФ
Орбан назвал условие продления санкций Евросоюза против России
Орбан: санкции против РФ продлят, лишь если Киев прекратит мешать энергоснабжению Европы
БУДАПЕШТ, 24 янв - ПРАЙМ. Санкции Евросоюза против России будут продлены только в том случае, если Украина восстановит транзит газа, перестанет атаковать "Турецкий поток" и угрожать транзиту нефти, заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан.
"Это нехорошо, что мы поддерживаем санкционные меры, которые помогут Украине, а они нас облапошивают", - подчеркнул премьер в эфире радио Kossuth.
Орбан довел до коллег по ЕС позицию - "если Украина хочет помощи, например, в санкциях против России, то, пожалуйста, пусть запустят снова транзит газа. Он подчеркнул, что Киев должен позволить центральноевропейским странам, в том числе Венгрии, получать нужный им газ.
Украина не возобновит транзит российского газа, заявили в Госдепе
Орбан добавил, что Украина также не должна "нападать всякими полулегальными и легальными военными средствами" на маршрут, через который страны региона получают газ - к ним относятся и компрессорные станции "Турецкого потока" на территории России..
В качестве еще одного условия Орбан упомянул "гарантии, что то безобразие, которое сделали с газом, не повторилось с нефтью, потому что она тоже идёт через Украину".
"Если вы хотите, чтобы Европа и дальше продляла санкции, а мы платим за это цену, то хотя бы сделайте так, чтобы уменьшить наши денежные потери", - заключил Орбан, обращаясь к украинским властям.