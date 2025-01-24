Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орбан назвал условие продления санкций Евросоюза против России - 24.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250124/sanktsii-854424285.html
Орбан назвал условие продления санкций Евросоюза против России
Орбан назвал условие продления санкций Евросоюза против России - 24.01.2025, ПРАЙМ
Орбан назвал условие продления санкций Евросоюза против России
Санкции Евросоюза против России будут продлены только в том случае, если Украина восстановит транзит газа, перестанет атаковать "Турецкий поток" и угрожать... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T10:30+0300
2025-01-24T10:30+0300
энергетика
украина
виктор орбан
россия
газ
транзит газа через украину
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/08/849901347_0:0:3237:1821_1920x0_80_0_0_9aad60f0fbc2c8b20acc4a07eff470cc.jpg
БУДАПЕШТ, 24 янв - ПРАЙМ. Санкции Евросоюза против России будут продлены только в том случае, если Украина восстановит транзит газа, перестанет атаковать "Турецкий поток" и угрожать транзиту нефти, заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан. "Это нехорошо, что мы поддерживаем санкционные меры, которые помогут Украине, а они нас облапошивают", - подчеркнул премьер в эфире радио Kossuth.Орбан довел до коллег по ЕС позицию - "если Украина хочет помощи, например, в санкциях против России, то, пожалуйста, пусть запустят снова транзит газа. Он подчеркнул, что Киев должен позволить центральноевропейским странам, в том числе Венгрии, получать нужный им газ.Орбан добавил, что Украина также не должна "нападать всякими полулегальными и легальными военными средствами" на маршрут, через который страны региона получают газ - к ним относятся и компрессорные станции "Турецкого потока" на территории России..В качестве еще одного условия Орбан упомянул "гарантии, что то безобразие, которое сделали с газом, не повторилось с нефтью, потому что она тоже идёт через Украину". "Если вы хотите, чтобы Европа и дальше продляла санкции, а мы платим за это цену, то хотя бы сделайте так, чтобы уменьшить наши денежные потери", - заключил Орбан, обращаясь к украинским властям.
https://1prime.ru/20250115/tranzit-854233009.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/08/849901347_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_01e05ef0bb34007ad5fa8a00301e05d3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, виктор орбан, россия, газ, транзит газа через украину, санкции против рф
Энергетика, УКРАИНА, Виктор Орбан, РОССИЯ, Газ, транзит газа через Украину, санкции против РФ
10:30 24.01.2025
 
Орбан назвал условие продления санкций Евросоюза против России

Орбан: санкции против РФ продлят, лишь если Киев прекратит мешать энергоснабжению Европы

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 24 янв - ПРАЙМ. Санкции Евросоюза против России будут продлены только в том случае, если Украина восстановит транзит газа, перестанет атаковать "Турецкий поток" и угрожать транзиту нефти, заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан.
"Это нехорошо, что мы поддерживаем санкционные меры, которые помогут Украине, а они нас облапошивают", - подчеркнул премьер в эфире радио Kossuth.
Орбан довел до коллег по ЕС позицию - "если Украина хочет помощи, например, в санкциях против России, то, пожалуйста, пусть запустят снова транзит газа. Он подчеркнул, что Киев должен позволить центральноевропейским странам, в том числе Венгрии, получать нужный им газ.
Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
Украина не возобновит транзит российского газа, заявили в Госдепе
15 января, 23:02
Орбан добавил, что Украина также не должна "нападать всякими полулегальными и легальными военными средствами" на маршрут, через который страны региона получают газ - к ним относятся и компрессорные станции "Турецкого потока" на территории России..
В качестве еще одного условия Орбан упомянул "гарантии, что то безобразие, которое сделали с газом, не повторилось с нефтью, потому что она тоже идёт через Украину".
"Если вы хотите, чтобы Европа и дальше продляла санкции, а мы платим за это цену, то хотя бы сделайте так, чтобы уменьшить наши денежные потери", - заключил Орбан, обращаясь к украинским властям.
 
ЭнергетикаУКРАИНАВиктор ОрбанРОССИЯГазтранзит газа через Украинусанкции против РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала