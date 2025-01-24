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Орбан назвал условие продления санкций Евросоюза против России

Орбан назвал условие продления санкций Евросоюза против России - 24.01.2025, ПРАЙМ

Орбан назвал условие продления санкций Евросоюза против России

Санкции Евросоюза против России будут продлены только в том случае, если Украина восстановит транзит газа, перестанет атаковать "Турецкий поток" и угрожать... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T10:30+0300

2025-01-24T10:30+0300

2025-01-24T10:30+0300

энергетика

украина

виктор орбан

россия

газ

транзит газа через украину

санкции против рф

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БУДАПЕШТ, 24 янв - ПРАЙМ. Санкции Евросоюза против России будут продлены только в том случае, если Украина восстановит транзит газа, перестанет атаковать "Турецкий поток" и угрожать транзиту нефти, заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан. "Это нехорошо, что мы поддерживаем санкционные меры, которые помогут Украине, а они нас облапошивают", - подчеркнул премьер в эфире радио Kossuth.Орбан довел до коллег по ЕС позицию - "если Украина хочет помощи, например, в санкциях против России, то, пожалуйста, пусть запустят снова транзит газа. Он подчеркнул, что Киев должен позволить центральноевропейским странам, в том числе Венгрии, получать нужный им газ.Орбан добавил, что Украина также не должна "нападать всякими полулегальными и легальными военными средствами" на маршрут, через который страны региона получают газ - к ним относятся и компрессорные станции "Турецкого потока" на территории России..В качестве еще одного условия Орбан упомянул "гарантии, что то безобразие, которое сделали с газом, не повторилось с нефтью, потому что она тоже идёт через Украину". "Если вы хотите, чтобы Европа и дальше продляла санкции, а мы платим за это цену, то хотя бы сделайте так, чтобы уменьшить наши денежные потери", - заключил Орбан, обращаясь к украинским властям.

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