Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Постпреды ЕС завершили обсуждение продления санкций против России - 24.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250124/sanktsii-854432314.html
Постпреды ЕС завершили обсуждение продления санкций против России
Постпреды ЕС завершили обсуждение продления санкций против России - 24.01.2025, ПРАЙМ
Постпреды ЕС завершили обсуждение продления санкций против России
Постоянные представители стран-членов Евросоюза завершили обсуждение продления экономических санкций против России и передали его на утверждение министрам... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T15:31+0300
2025-01-24T15:31+0300
экономика
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/77/842947714_0:139:3151:1911_1920x0_80_0_0_b759141d776c9aa1bb2705a40fb98856.jpg
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Евросоюза завершили обсуждение продления экономических санкций против России и передали его на утверждение министрам иностранных дел. Об этом агентству РИА Новости заявил источник в Совете Евросоюза."Этот пункт был добавлен в лист А (решения, согласованные постпредами и переданные на утверждение министрам без предварительной дискуссии – ред.) на заседание Совета министров иностранных дел в ближайший понедельник", - заметил собеседник издания.На данный момент действие санкций распространяется до 31 января. В случае продления они будут действовать до 31 июля 2025 года.
https://1prime.ru/20250123/sanktsii-854401726.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/77/842947714_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_92436eb6e13a978796b0cd3456bb4d1b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес
Экономика, ЕС
15:31 24.01.2025
 
Постпреды ЕС завершили обсуждение продления санкций против России

Постпреды стран ЕС завершили обсуждение продления антироссийских санкций

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕвропарламент
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Евросоюза завершили обсуждение продления экономических санкций против России и передали его на утверждение министрам иностранных дел. Об этом агентству РИА Новости заявил источник в Совете Евросоюза.
"Этот пункт был добавлен в лист А (решения, согласованные постпредами и переданные на утверждение министрам без предварительной дискуссии – ред.) на заседание Совета министров иностранных дел в ближайший понедельник", - заметил собеседник издания.
На данный момент действие санкций распространяется до 31 января. В случае продления они будут действовать до 31 июля 2025 года.
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
Главы МИД ЕС намерены обсудить продление санкций против России
Вчера, 15:28
 
ЭкономикаЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала