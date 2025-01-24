https://1prime.ru/20250124/sanktsii-854432314.html

Постпреды ЕС завершили обсуждение продления санкций против России

Постпреды ЕС завершили обсуждение продления санкций против России - 24.01.2025, ПРАЙМ

Постпреды ЕС завершили обсуждение продления санкций против России

Постоянные представители стран-членов Евросоюза завершили обсуждение продления экономических санкций против России и передали его на утверждение министрам... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T15:31+0300

2025-01-24T15:31+0300

2025-01-24T15:31+0300

экономика

ес

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Евросоюза завершили обсуждение продления экономических санкций против России и передали его на утверждение министрам иностранных дел. Об этом агентству РИА Новости заявил источник в Совете Евросоюза."Этот пункт был добавлен в лист А (решения, согласованные постпредами и переданные на утверждение министрам без предварительной дискуссии – ред.) на заседание Совета министров иностранных дел в ближайший понедельник", - заметил собеседник издания.На данный момент действие санкций распространяется до 31 января. В случае продления они будут действовать до 31 июля 2025 года.

https://1prime.ru/20250123/sanktsii-854401726.html

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