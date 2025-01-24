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Пользователи WhatsApp сообщают о плохой работе мессенджера

Пользователи WhatsApp сообщают о плохой работе мессенджера - 24.01.2025, ПРАЙМ

Пользователи WhatsApp сообщают о плохой работе мессенджера

Пользователи WhatsApp сообщают о плохой работе мессенджера, насчитывается более 2 тысяч жалоб, свидетельствуют данные детектора "Сбой.рф". | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T13:21+0300

2025-01-24T13:21+0300

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Пользователи WhatsApp сообщают о плохой работе мессенджера, насчитывается более 2 тысяч жалоб, свидетельствуют данные детектора "Сбой.рф". Больше четверти жалоб поступает из Москвы. Также на работу мессенджера жалуются россияне из Самарской Области, Санкт-Петербурга, Новосибирской и Смоленской областей и Краснодарского края. Ранее в пятницу пользователи Рунета стали сообщать и о плохой работе Telegram. Так, согласно "Сбой.рф", на 13.00 мск насчитывается 3,4 тысячи жалоб. Кроме того, Роскомнадзор зафиксировал сбой на сетях связи "Мегафона". В ведомстве заявили РИА Новости о его устранении в кратчайшие сроки. В самом "Мегафоне" сообщили агентству, что сеть оператора работает в штатном режиме. Тогда же Роскомнадзор добавил, что сбоев на сетях других операторов связи ведомство не фиксирует.

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