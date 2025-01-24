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Песков ответил на вопрос о выходе России из Парижского соглашения - 24.01.2025, ПРАЙМ
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Песков ответил на вопрос о выходе России из Парижского соглашения
Песков ответил на вопрос о выходе России из Парижского соглашения - 24.01.2025, ПРАЙМ
Песков ответил на вопрос о выходе России из Парижского соглашения
Москва не принимала никаких решений относительно выхода России из Парижского соглашения по климату. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T13:05+0300
2025-01-24T13:05+0300
россия
кремль
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Москва не принимала никаких решений относительно выхода России из Парижского соглашения по климату. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Никаких решений на этот счет не принималось в Российской Федерации. Поэтому здесь пока не о чем говорить", - сказал он в беседе с журналистами.Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года и было подписано 175 странами, включая Россию, США и Китай. Однако, правительство США официально вышло из соглашения в ноябре 2019 года, но после вступления в должность президента Джо Байдена, страна вновь присоединилась к нему в феврале 2021 года.Президент США Дональд Трамп ранее вывел США из Парижского соглашения в 2025 году.
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россия, кремль, дмитрий песков
РОССИЯ, Кремль, Дмитрий Песков
13:05 24.01.2025
 
Песков ответил на вопрос о выходе России из Парижского соглашения

Песков: никаких решений по выходу России из Парижского соглашения не принималось

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Президент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
© POOL
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Москва не принимала никаких решений относительно выхода России из Парижского соглашения по климату. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Никаких решений на этот счет не принималось в Российской Федерации. Поэтому здесь пока не о чем говорить", - сказал он в беседе с журналистами.
Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года и было подписано 175 странами, включая Россию, США и Китай. Однако, правительство США официально вышло из соглашения в ноябре 2019 года, но после вступления в должность президента Джо Байдена, страна вновь присоединилась к нему в феврале 2021 года.
Президент США Дональд Трамп ранее вывел США из Парижского соглашения в 2025 году.
Города мира. Нью-Йорк - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
Эксперт объяснила, зачем США покидают Парижское соглашение по климату
21 января, 18:38
 
РОССИЯКремльДмитрий Песков
 
 
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