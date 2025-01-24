https://1prime.ru/20250124/soglashenie-854429393.html
Песков ответил на вопрос о выходе России из Парижского соглашения
Песков ответил на вопрос о выходе России из Парижского соглашения - 24.01.2025, ПРАЙМ
Песков ответил на вопрос о выходе России из Парижского соглашения
Москва не принимала никаких решений относительно выхода России из Парижского соглашения по климату. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T13:05+0300
2025-01-24T13:05+0300
2025-01-24T13:05+0300
россия
кремль
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689595_0:140:3051:1856_1920x0_80_0_0_a8b2cfbc2b39cc349a640e333fd3ff25.jpg
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Москва не принимала никаких решений относительно выхода России из Парижского соглашения по климату. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Никаких решений на этот счет не принималось в Российской Федерации. Поэтому здесь пока не о чем говорить", - сказал он в беседе с журналистами.Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года и было подписано 175 странами, включая Россию, США и Китай. Однако, правительство США официально вышло из соглашения в ноябре 2019 года, но после вступления в должность президента Джо Байдена, страна вновь присоединилась к нему в феврале 2021 года.Президент США Дональд Трамп ранее вывел США из Парижского соглашения в 2025 году.
https://1prime.ru/20250121/ssha-854358963.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689595_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_de9a902e1e67fbabdb75f96ddad53370.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кремль, дмитрий песков
РОССИЯ, Кремль, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о выходе России из Парижского соглашения
Песков: никаких решений по выходу России из Парижского соглашения не принималось
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Москва не принимала никаких решений относительно выхода России из Парижского соглашения по климату. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Никаких решений на этот счет не принималось в Российской Федерации. Поэтому здесь пока не о чем говорить", - сказал он в беседе с журналистами.
Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года и было подписано 175 странами, включая Россию, США и Китай. Однако, правительство США официально вышло из соглашения в ноябре 2019 года, но после вступления в должность президента Джо Байдена, страна вновь присоединилась к нему в феврале 2021 года.
Президент США Дональд Трамп ранее вывел США из Парижского соглашения в 2025 году.
Эксперт объяснила, зачем США покидают Парижское соглашение по климату