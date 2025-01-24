https://1prime.ru/20250124/soglashenie-854429393.html

Песков ответил на вопрос о выходе России из Парижского соглашения

Песков ответил на вопрос о выходе России из Парижского соглашения - 24.01.2025, ПРАЙМ

Песков ответил на вопрос о выходе России из Парижского соглашения

Москва не принимала никаких решений относительно выхода России из Парижского соглашения по климату. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T13:05+0300

2025-01-24T13:05+0300

2025-01-24T13:05+0300

россия

кремль

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Москва не принимала никаких решений относительно выхода России из Парижского соглашения по климату. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Никаких решений на этот счет не принималось в Российской Федерации. Поэтому здесь пока не о чем говорить", - сказал он в беседе с журналистами.Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года и было подписано 175 странами, включая Россию, США и Китай. Однако, правительство США официально вышло из соглашения в ноябре 2019 года, но после вступления в должность президента Джо Байдена, страна вновь присоединилась к нему в феврале 2021 года.Президент США Дональд Трамп ранее вывел США из Парижского соглашения в 2025 году.

https://1prime.ru/20250121/ssha-854358963.html

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россия, кремль, дмитрий песков