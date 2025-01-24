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В России предложили разблокировать социальную сеть Х
В России предложили разблокировать социальную сеть Х - 24.01.2025, ПРАЙМ
В России предложили разблокировать социальную сеть Х
Россия могла бы разблокировать социальную сеть X, которая принадлежит американскому предпринимателю Илону Маску, если в ней произойдут изменения. Об этом... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T10:01+0300
2025-01-24T10:01+0300
2025-01-24T10:01+0300
россия
соцсеть x
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Россия могла бы разблокировать социальную сеть X, которая принадлежит американскому предпринимателю Илону Маску, если в ней произойдут изменения. Об этом агентству РИА Новости заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.По словам Дугина, Маск превратил эту социальную сеть в площадку свободного слова и продвижения консервативных ценностей. Российская сторона приняла решение закрыть соцсеть при "владельце-ультраглобалисте"."То есть мы видим, что меняется что-то. Например, в той или иной социальной сети можно открыть. А потом, если, например, нас это точно не будет устраивать, можно снова закрыть", - заметил собеседник агентства.Кроме того, России необходимо наблюдать за элитами и процессами, происходящими на Западе, особенно в США. Социальные сети могут быть полезны в этом вопросе, подчеркнул Дугин.
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россия, соцсеть x
В России предложили разблокировать социальную сеть Х
Политолог Дугин: РФ могла бы разблокировать соцсеть Х с учетом изменений в ней
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Россия могла бы разблокировать социальную сеть X, которая принадлежит американскому предпринимателю Илону Маску, если в ней произойдут изменения. Об этом агентству РИА Новости заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
По словам Дугина, Маск превратил эту социальную сеть в площадку свободного слова и продвижения консервативных ценностей. Российская сторона приняла решение закрыть соцсеть при "владельце-ультраглобалисте".
"То есть мы видим, что меняется что-то. Например, в той или иной социальной сети можно открыть. А потом, если, например, нас это точно не будет устраивать, можно снова закрыть", - заметил собеседник агентства.
Кроме того, России необходимо наблюдать за элитами и процессами, происходящими на Западе, особенно в США. Социальные сети могут быть полезны в этом вопросе, подчеркнул Дугин.
Французские СМИ отказываются от публикаций в соцсети Х