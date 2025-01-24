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Японская JERA расширит закупки СПГ за счет поставок из США - 24.01.2025, ПРАЙМ
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Японская JERA расширит закупки СПГ за счет поставок из США
Японская JERA расширит закупки СПГ за счет поставок из США - 24.01.2025, ПРАЙМ
Японская JERA расширит закупки СПГ за счет поставок из США
Крупнейший японский поставщик энергии JERA намерен диверсифицировать закупки сжиженного природного газа (СПГ), больше половины которого приходит из... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T15:09+0300
2025-01-24T15:26+0300
энергетика
сша
газ
jera
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Крупнейший японский поставщик энергии JERA намерен диверсифицировать закупки сжиженного природного газа (СПГ), больше половины которого приходит из Азиатско-Тихоокеанского региона, за счет увеличения поставок из США, пишет агентство Рейтер. "Крупнейший японский покупатель СПГ JERA планирует увеличить закупки сжиженного природного газа из США, чтобы диверсифицировать поставки и удовлетворить рост спроса, стимулируемый центрами обработки данных и искусственным интеллектом", - сообщает агентство со ссылкой на одного из представителей компании. Почти половина объема СПГ поставляется компании из Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Австралию, Малайзию и Индонезию, сообщает агентство. Как заявил в рамках Всемирного экономического форума в Давосе глава подразделения СПГ компании JERA Рёсуке Цугару (Ryosuke Tsugaru), такая ситуация заключает в себе высокую зависимость, поэтому план включает изменение баланса и диверсификацию портфеля поставок сжиженного природного газа. "Сейчас мы закупаем 3,2 миллиона тонн по долгосрочным контрактам из Америки, что немного по сравнению с общим объемом закупок", - поясняет Цугару. Также представитель компании заявил, что JERA приветствует политику президента США Дональда Трампа по ускорению добычи нефти и газа и разработке новых СПГ-проектов, но долгосрочная надежность остается ключевым фактором, пишет Рейтер. В начале 2024 года Джо Байден, который занимал тогда пост президента США, заявил, что страна приостановит процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ, и объяснил принятое решение "ситуацией с климатическими изменениями". А Трамп после своей инаугурации в начале 2025 года подписал указ о возобновлении рассмотрения заявок на новые контракты на экспорт СПГ.
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сша, газ, jera
Энергетика, США, Газ, JERA
15:09 24.01.2025 (обновлено: 15:26 24.01.2025)
 
Японская JERA расширит закупки СПГ за счет поставок из США

Reuters: JERA планирует диверсифицировать закупки СПГ за счет поставок из США

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЕмкости для хранения сжиженного газа на территории Таманского терминала навалочных грузов
Емкости для хранения сжиженного газа на территории Таманского терминала навалочных грузов - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Крупнейший японский поставщик энергии JERA намерен диверсифицировать закупки сжиженного природного газа (СПГ), больше половины которого приходит из Азиатско-Тихоокеанского региона, за счет увеличения поставок из США, пишет агентство Рейтер.
"Крупнейший японский покупатель СПГ JERA планирует увеличить закупки сжиженного природного газа из США, чтобы диверсифицировать поставки и удовлетворить рост спроса, стимулируемый центрами обработки данных и искусственным интеллектом", - сообщает агентство со ссылкой на одного из представителей компании.
Почти половина объема СПГ поставляется компании из Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Австралию, Малайзию и Индонезию, сообщает агентство. Как заявил в рамках Всемирного экономического форума в Давосе глава подразделения СПГ компании JERA Рёсуке Цугару (Ryosuke Tsugaru), такая ситуация заключает в себе высокую зависимость, поэтому план включает изменение баланса и диверсификацию портфеля поставок сжиженного природного газа.
"Сейчас мы закупаем 3,2 миллиона тонн по долгосрочным контрактам из Америки, что немного по сравнению с общим объемом закупок", - поясняет Цугару.
Также представитель компании заявил, что JERA приветствует политику президента США Дональда Трампа по ускорению добычи нефти и газа и разработке новых СПГ-проектов, но долгосрочная надежность остается ключевым фактором, пишет Рейтер.
В начале 2024 года Джо Байден, который занимал тогда пост президента США, заявил, что страна приостановит процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ, и объяснил принятое решение "ситуацией с климатическими изменениями". А Трамп после своей инаугурации в начале 2025 года подписал указ о возобновлении рассмотрения заявок на новые контракты на экспорт СПГ.
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