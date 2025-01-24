https://1prime.ru/20250124/spg-854431886.html
Японская JERA расширит закупки СПГ за счет поставок из США
Японская JERA расширит закупки СПГ за счет поставок из США - 24.01.2025, ПРАЙМ
Японская JERA расширит закупки СПГ за счет поставок из США
Крупнейший японский поставщик энергии JERA намерен диверсифицировать закупки сжиженного природного газа (СПГ), больше половины которого приходит из... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T15:09+0300
2025-01-24T15:09+0300
2025-01-24T15:26+0300
энергетика
сша
газ
jera
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/56/841505693_0:76:3373:1973_1920x0_80_0_0_b1f3133ef5151e557a49869e94cc65c8.jpg
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Крупнейший японский поставщик энергии JERA намерен диверсифицировать закупки сжиженного природного газа (СПГ), больше половины которого приходит из Азиатско-Тихоокеанского региона, за счет увеличения поставок из США, пишет агентство Рейтер. "Крупнейший японский покупатель СПГ JERA планирует увеличить закупки сжиженного природного газа из США, чтобы диверсифицировать поставки и удовлетворить рост спроса, стимулируемый центрами обработки данных и искусственным интеллектом", - сообщает агентство со ссылкой на одного из представителей компании. Почти половина объема СПГ поставляется компании из Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Австралию, Малайзию и Индонезию, сообщает агентство. Как заявил в рамках Всемирного экономического форума в Давосе глава подразделения СПГ компании JERA Рёсуке Цугару (Ryosuke Tsugaru), такая ситуация заключает в себе высокую зависимость, поэтому план включает изменение баланса и диверсификацию портфеля поставок сжиженного природного газа. "Сейчас мы закупаем 3,2 миллиона тонн по долгосрочным контрактам из Америки, что немного по сравнению с общим объемом закупок", - поясняет Цугару. Также представитель компании заявил, что JERA приветствует политику президента США Дональда Трампа по ускорению добычи нефти и газа и разработке новых СПГ-проектов, но долгосрочная надежность остается ключевым фактором, пишет Рейтер. В начале 2024 года Джо Байден, который занимал тогда пост президента США, заявил, что страна приостановит процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ, и объяснил принятое решение "ситуацией с климатическими изменениями". А Трамп после своей инаугурации в начале 2025 года подписал указ о возобновлении рассмотрения заявок на новые контракты на экспорт СПГ.
https://1prime.ru/20250121/spg-854347301.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/56/841505693_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_8bba359527cdd74e11580e5e71aa3831.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, газ, jera
Энергетика, США, Газ, JERA
Японская JERA расширит закупки СПГ за счет поставок из США
Reuters: JERA планирует диверсифицировать закупки СПГ за счет поставок из США
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Крупнейший японский поставщик энергии JERA намерен диверсифицировать закупки сжиженного природного газа (СПГ), больше половины которого приходит из Азиатско-Тихоокеанского региона, за счет увеличения поставок из США, пишет агентство Рейтер.
"Крупнейший японский покупатель СПГ JERA планирует увеличить закупки сжиженного природного газа из США, чтобы диверсифицировать поставки и удовлетворить рост спроса, стимулируемый центрами обработки данных и искусственным интеллектом", - сообщает агентство со ссылкой на одного из представителей компании.
Почти половина объема СПГ поставляется компании из Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Австралию, Малайзию и Индонезию, сообщает агентство. Как заявил в рамках Всемирного экономического форума в Давосе глава подразделения СПГ компании JERA Рёсуке Цугару (Ryosuke Tsugaru), такая ситуация заключает в себе высокую зависимость, поэтому план включает изменение баланса и диверсификацию портфеля поставок сжиженного природного газа.
"Сейчас мы закупаем 3,2 миллиона тонн по долгосрочным контрактам из Америки, что немного по сравнению с общим объемом закупок", - поясняет Цугару.
Также представитель компании заявил, что JERA приветствует политику президента США Дональда Трампа по ускорению добычи нефти и газа и разработке новых СПГ-проектов, но долгосрочная надежность остается ключевым фактором, пишет Рейтер.
В начале 2024 года Джо Байден, который занимал тогда пост президента США, заявил, что страна приостановит процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ, и объяснил принятое решение "ситуацией с климатическими изменениями". А Трамп после своей инаугурации в начале 2025 года подписал указ о возобновлении рассмотрения заявок на новые контракты на экспорт СПГ.
США поставляют Евросоюзу 50% импортируемого СПГ