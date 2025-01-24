https://1prime.ru/20250124/spg-854431886.html

Японская JERA расширит закупки СПГ за счет поставок из США

Японская JERA расширит закупки СПГ за счет поставок из США - 24.01.2025, ПРАЙМ

Японская JERA расширит закупки СПГ за счет поставок из США

Крупнейший японский поставщик энергии JERA намерен диверсифицировать закупки сжиженного природного газа (СПГ), больше половины которого приходит из... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T15:09+0300

2025-01-24T15:09+0300

2025-01-24T15:26+0300

энергетика

сша

газ

jera

https://cdnn.1prime.ru/img/84150/56/841505693_0:76:3373:1973_1920x0_80_0_0_b1f3133ef5151e557a49869e94cc65c8.jpg

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Крупнейший японский поставщик энергии JERA намерен диверсифицировать закупки сжиженного природного газа (СПГ), больше половины которого приходит из Азиатско-Тихоокеанского региона, за счет увеличения поставок из США, пишет агентство Рейтер. "Крупнейший японский покупатель СПГ JERA планирует увеличить закупки сжиженного природного газа из США, чтобы диверсифицировать поставки и удовлетворить рост спроса, стимулируемый центрами обработки данных и искусственным интеллектом", - сообщает агентство со ссылкой на одного из представителей компании. Почти половина объема СПГ поставляется компании из Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Австралию, Малайзию и Индонезию, сообщает агентство. Как заявил в рамках Всемирного экономического форума в Давосе глава подразделения СПГ компании JERA Рёсуке Цугару (Ryosuke Tsugaru), такая ситуация заключает в себе высокую зависимость, поэтому план включает изменение баланса и диверсификацию портфеля поставок сжиженного природного газа. "Сейчас мы закупаем 3,2 миллиона тонн по долгосрочным контрактам из Америки, что немного по сравнению с общим объемом закупок", - поясняет Цугару. Также представитель компании заявил, что JERA приветствует политику президента США Дональда Трампа по ускорению добычи нефти и газа и разработке новых СПГ-проектов, но долгосрочная надежность остается ключевым фактором, пишет Рейтер. В начале 2024 года Джо Байден, который занимал тогда пост президента США, заявил, что страна приостановит процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ, и объяснил принятое решение "ситуацией с климатическими изменениями". А Трамп после своей инаугурации в начале 2025 года подписал указ о возобновлении рассмотрения заявок на новые контракты на экспорт СПГ.

https://1prime.ru/20250121/spg-854347301.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, газ, jera