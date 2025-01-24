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На пути к коллапсу. В США раскритиковали меры по поддержанию экономики - 24.01.2025, ПРАЙМ
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На пути к коллапсу. В США раскритиковали меры по поддержанию экономики
На пути к коллапсу. В США раскритиковали меры по поддержанию экономики - 24.01.2025, ПРАЙМ
На пути к коллапсу. В США раскритиковали меры по поддержанию экономики
Временные чрезвычайные меры в финансовой политике США стали нормой, что ведет к неминуемому коллапсу системы, пишет американское издание Investing. | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T12:46+0300
2025-01-24T12:46+0300
экономика
сша
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МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Временные чрезвычайные меры в финансовой политике США стали нормой, что ведет к неминуемому коллапсу системы, пишет американское издание Investing.Как отмечается, новые пики нестабильности фиксируются по всему спектру экономики, пузыри кредитных активов усиливают нестабильность.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ качестве примера таких крайностей приводится то, что акции технологических гигантов доминируют на фондовом рынке. Оценка акций по отношению к ВВП достигла новых крайностей. Концентрация акций в руках верхних 10% усугубляет неравенство в распределении богатства.Низкий уровень доступности жилья связан с тем, что Федеральный резерв и квазигосударственные агентства, по сути, социализировали весь ипотечный рынок США.Возврат к среднему значению в 2000-2003 годах показал неизбежность коллапса.Как отмечает автор, чрезвычайные меры становятся нормой, что ведет к гибельному приступу нестабильности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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сша
Экономика, США
12:46 24.01.2025
 
На пути к коллапсу. В США раскритиковали меры по поддержанию экономики

Investing: США в попытке стабилизировать экономику движутся к коллапсу

© РИА Новости . Джина Мун | Перейти в медиабанкФондовые индексы США
Фондовые индексы США - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Джина Мун
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МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Временные чрезвычайные меры в финансовой политике США стали нормой, что ведет к неминуемому коллапсу системы, пишет американское издание Investing.
Как отмечается, новые пики нестабильности фиксируются по всему спектру экономики, пузыри кредитных активов усиливают нестабильность.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
В качестве примера таких крайностей приводится то, что акции технологических гигантов доминируют на фондовом рынке. Оценка акций по отношению к ВВП достигла новых крайностей. Концентрация акций в руках верхних 10% усугубляет неравенство в распределении богатства.
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Низкий уровень доступности жилья связан с тем, что Федеральный резерв и квазигосударственные агентства, по сути, социализировали весь ипотечный рынок США.
Возврат к среднему значению в 2000-2003 годах показал неизбежность коллапса.
Как отмечает автор, чрезвычайные меры становятся нормой, что ведет к гибельному приступу нестабильности.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЭкономикаСША
 
 
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