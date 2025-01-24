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В WSA отметили снижение объема мировой выплавки стали

В WSA отметили снижение объема мировой выплавки стали - 24.01.2025, ПРАЙМ

В WSA отметили снижение объема мировой выплавки стали

Мировая выплавка стали по итогам прошлого года снизилась на 0,9% – до 1,839 миллиарда тонн, а в декабре выпуск стали в мире вырос на 5,6%, до 144,5 миллиона... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T15:58+0300

2025-01-24T15:58+0300

2025-01-24T15:58+0300

экономика

сталь

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Мировая выплавка стали по итогам прошлого года снизилась на 0,9% – до 1,839 миллиарда тонн, а в декабре выпуск стали в мире вырос на 5,6%, до 144,5 миллиона тонн, следует из данных World Steel Association (Всемирная ассоциация стали, WSA). В частности, выплавка стали на предприятиях России и других стран СНГ за год снизилась на 4,2% - до 84,8 миллиона тонн. В РФ, по предварительным данным, она упала на 7%, до 70,7 миллиона тонн. Страны ЕС суммарно выпустили 129,5 миллиона тонн стали, на 2,6% больше, чем год назад; Африки - 22,3 миллиона тонн (рост на 1%). Выплавка стали в Северной Америке уменьшилась на 4,2%, до 105,9 миллиона тонн, в США - на 2,4%, до 79,5 миллиона. Государства Азии и Океании произвели за январь-декабрь 1,36 миллиарда тонн стали (спад на 1%). В том числе в Китае выплавка снизилась на 1,7%, до 1 миллиарда тонн, в Индии она показала рост на 6,3% - до 149,6 миллиона. По итогам декабря крупнейшим производителем стали Китай (76 миллиона тонн, рост на 11,8% по сравнению с декабрем 2023 года). На втором месте с большим отрывом оказалась Индия (13,6 миллиона тонн, плюс 9,5%), на третьем - Япония (6,9 миллиона тонн, минус 1,1%). Следом идут США (6,7 миллиона тонн, минус 2,4%). Замыкают пятерку - Россия (5,7 миллиона тонн, минус 8,6%). По итогам 2023 года, согласно данным WSA, выплавка стали в мире составила 1,849 миллиарда тонн, что практически соответствует уровню предшествовавшего года. Выпуск стали в России составил 75,8 миллиона тонн, увеличившись на 5,6%. Данные WSA охватывают примерно 98% общего мирового производства стали.

https://1prime.ru/20250123/stal-854392094.html

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сталь