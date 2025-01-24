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Суд продлил приостановление прав нидерландской компании в ритейлере Х5

Суд продлил приостановление прав нидерландской компании в ритейлере Х5 - 24.01.2025, ПРАЙМ

Суд продлил приостановление прав нидерландской компании в ритейлере Х5

Арбитражный суд Московской области продлил до конца 2025 года срок приостановления корпоративных прав нидерландской X5 Retail Group N.V. в отношении ПАО... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T11:02+0300

2025-01-24T11:02+0300

2025-01-24T11:02+0300

россия

суд

x5 retail group

финансы

бизнес

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МОСКВА, 24 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области продлил до конца 2025 года срок приостановления корпоративных прав нидерландской X5 Retail Group N.V. в отношении ПАО "Корпоративный центр ИКС 5", управляющего торговыми сетями "Перекресток", "Пятерочка" и "Чижик", следует из сообщения в картотеке арбитражных дел. Суд в пятницу полностью удовлетворил соответствующее заявление ПАО "Корпоративный центр ИКС 5", поступившее в суд 25 декабря прошлого года. В заявлении ритейлер просил также "о продлении сроков вступления лиц, косвенно владеющих акциями в уставном капитале экономически значимой организации ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" на дату подачи ими соответствующего заявления, а также лиц, которым право на вступление в прямое владение акциями ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" было передано полностью или в части… в прямое владение акциями ПАО "Корпоративный центр ИКС 5". Суд в апреле по заявлению Минпромторга России приостановил права нидерландской X5 Retail Group N.V., на тот момент основного владельца ритейлера Х5, в ООО "Корпоративный центр ИКС 5", включенном в перечень экономически значимых организаций РФ. После решения суда ООО "Корпоративный центр Икс 5" стало владельцем 99,994187% собственного капитала, а затем сменило организационно-правовую форму на ПАО. Его акции были распределены между прежними владельцами депозитарных расписок X5 Retail Group N.V. С 2023 года в России действует закон "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями". Закон позволяет через суд требовать приостановления корпоративных прав иностранной холдинговой компании - в частности, ограничивается право иностранного участника голосовать на собраниях, распоряжаться своими акциями или долями, получать дивиденды и другие. На момент вынесения решения в отношении Х5 в законе говорилось, что ограничения "устанавливаются на срок, определенный судебным актом арбитражного суда, но не более чем по 31 декабря 2024 года включительно". В конце 2024 года в эту норму внесли изменение, и теперь суд может приостанавливать корпоративные права до 31 декабря 2025 года. Статус экономически значимой организации призван обеспечить ее российским владельцам права, которые они не могут реализовать из-за западных санкций, - исключить из структуры владения иностранный холдинг, перевести акции и доли компании в юрисдикцию РФ и получать от них дивиденды.

https://1prime.ru/20250123/sud-854395229.html

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россия, суд, x5 retail group, финансы, бизнес