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Суд рассмотрит вопрос о завершении банкротства "Группы Е4"

Суд рассмотрит вопрос о завершении банкротства "Группы Е4" - 24.01.2025, ПРАЙМ

Суд рассмотрит вопрос о завершении банкротства "Группы Е4"

Арбитражный суд Москвы назначил на 5 февраля рассмотрение заявления конкурсного управляющего АО "Группа Е4" Ирины Москвиной, которая просит завершить конкурсное | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T12:06+0300

2025-01-24T12:06+0300

2025-01-24T12:06+0300

бизнес

общество

группа е4

михаил абызов

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МОСКВА, 24 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 5 февраля рассмотрение заявления конкурсного управляющего АО "Группа Е4" Ирины Москвиной, которая просит завершить конкурсное производство в отношении этой компании, ранее подконтрольной осужденному экс-министру РФ Михаилу Абызову, следует из опубликованного определения суда. "Группа Е4", некогда крупнейшая инжиниринговая компания полного цикла, объединявшая российские и зарубежные предприятия, расположенные в 27 субъектах РФ и за рубежом, была признана банкротом в октябре 2016 года по заявлению московского ЗАО "Аксиома права", долг перед которым составлял около 2 миллионов рублей. Арбитражный суд Москвы в рамках дела о банкротстве несколько лет рассматривал заявления ее конкурсных кредиторов – Альфа-банка, кипрской Redeliaco Holdings Ltd, ПАО "Т Плюс", Александра Матвеева, ООО "СУПТР-10" – и конкурсного управляющего о привлечении Абызова, его бывшей жены Екатерины Сиротенко и экс-президента Е4 Андрея Малышева к субсидиарной ответственности по долгам "Е4" на сумму более 34 миллиардов рублей, но в итоге эти заявления отклонил. Апелляционная инстанция оставила это решение в силе. До этого по иску Генпрокуратуры с Абызова и подконтрольных ему кипрских компаний судом общей юрисдикции было взыскано 32,5 миллиарда рублей. Абызов с 2012 по 2018 год занимал пост министра РФ по делам открытого правительства, а до перехода на госслужбу возглавлял "Группу Е4". По данным СМИ, Сиротенко была единственным бенефициаром Е4 после того, как Абызов занял пост министра, однако в 2016 году супруги развелись. Преображенский суд Москвы в 2023 году приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима со штрафом 80 миллионов рублей за мошенничество и создание преступного сообщества. Его подельникам были назначены сроки от 5 до 12 лет. Абызова задержали в конце марта 2019 года. По данным следствия, в 2012-2018 годах фигуранты в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "Сибэко" и РЭС 4 миллиарда рублей. Также, по данным следствия, они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу и отмыванию денег и активов.

https://1prime.ru/20250124/sud-854425612.html

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бизнес, общество , группа е4, михаил абызов