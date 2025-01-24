https://1prime.ru/20250124/tanker-854426410.html

Из танкера "Волгонефть-239" откачали свыше тысячи тонн нефтепродуктов

Из танкера "Волгонефть-239" откачали свыше тысячи тонн нефтепродуктов - 24.01.2025, ПРАЙМ

Из танкера "Волгонефть-239" откачали свыше тысячи тонн нефтепродуктов

Из танкера "Волгонефть-239" специалисты смогли откачать уже 1300 тонн топлива. Об этом сообщил глава правкомиссии по ликвидации последствий разлива... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T11:22+0300

2025-01-24T11:22+0300

2025-01-24T11:22+0300

россия

танкер

мазут

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854345419_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2bb90c0b17817e31512e2106f3a54b6a.jpg

МЫС ПАНАГИЯ, 24 янв - ПРАЙМ. Из танкера "Волгонефть-239" специалисты смогли откачать уже 1300 тонн топлива. Об этом сообщил глава правкомиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, вице-премьер Виталий Савельев."1300 тонн откачано… В течение двух дней справимся", - отметил он.Процесс откачки начался 19 января после того, как судно "Волгонефть-239" и судно "Волгонефть-212" потерпели крушение в районе Керченского пролива в декабре прошлого года. 10 января трещина в корме судна "Волгонефть-239" вызвала новый выброс мазута, но основная масса нефтепродуктов была собрана в течение трех дней.

https://1prime.ru/20250123/mazut-854405932.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, танкер, мазут