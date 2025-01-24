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Из танкера "Волгонефть-239" откачали свыше тысячи тонн нефтепродуктов
Из танкера "Волгонефть-239" откачали свыше тысячи тонн нефтепродуктов - 24.01.2025, ПРАЙМ
Из танкера "Волгонефть-239" откачали свыше тысячи тонн нефтепродуктов
Из танкера "Волгонефть-239" специалисты смогли откачать уже 1300 тонн топлива. Об этом сообщил глава правкомиссии по ликвидации последствий разлива... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T11:22+0300
2025-01-24T11:22+0300
2025-01-24T11:22+0300
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танкер
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МЫС ПАНАГИЯ, 24 янв - ПРАЙМ. Из танкера "Волгонефть-239" специалисты смогли откачать уже 1300 тонн топлива. Об этом сообщил глава правкомиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, вице-премьер Виталий Савельев."1300 тонн откачано… В течение двух дней справимся", - отметил он.Процесс откачки начался 19 января после того, как судно "Волгонефть-239" и судно "Волгонефть-212" потерпели крушение в районе Керченского пролива в декабре прошлого года. 10 января трещина в корме судна "Волгонефть-239" вызвала новый выброс мазута, но основная масса нефтепродуктов была собрана в течение трех дней.
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россия, танкер, мазут
Из танкера "Волгонефть-239" откачали свыше тысячи тонн нефтепродуктов
Савельев: из танкера "Волгонефть-239" откачали 1300 тонн топлива
МЫС ПАНАГИЯ, 24 янв - ПРАЙМ. Из танкера "Волгонефть-239" специалисты смогли откачать уже 1300 тонн топлива. Об этом сообщил глава правкомиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, вице-премьер Виталий Савельев.
"1300 тонн откачано… В течение двух дней справимся", - отметил он.
Процесс откачки начался 19 января после того, как судно "Волгонефть-239" и судно "Волгонефть-212" потерпели крушение в районе Керченского пролива в декабре прошлого года. 10 января трещина в корме судна "Волгонефть-239" вызвала новый выброс мазута, но основная масса нефтепродуктов была собрана в течение трех дней.
С кормовой части танкера "Волгонефть-239" откачали более тысячи тонн мазута