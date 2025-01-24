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Тарифы на авиаперевозку грузов из Китая в Россию снизились в два раза - 24.01.2025, ПРАЙМ
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Тарифы на авиаперевозку грузов из Китая в Россию снизились в два раза
Тарифы на авиаперевозку грузов из Китая в Россию снизились в два раза - 24.01.2025, ПРАЙМ
Тарифы на авиаперевозку грузов из Китая в Россию снизились в два раза
Тарифы на авиаперевозку грузов из Китая в Россию в январе снизились в два раза по отношению к концу 2024 года, рассказали РИА Новости в компании Asia Import... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T03:02+0300
2025-01-24T03:02+0300
бизнес
россия
китай
кнр
москва
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Тарифы на авиаперевозку грузов из Китая в Россию в январе снизились в два раза по отношению к концу 2024 года, рассказали РИА Новости в компании Asia Import Group. "По данным Asia Import Group, в январе тарифы на доставку товаров из КНР в РФ на самолете упали вдвое по сравнению с концом 2024 года. Они составляют около 2 долларов за килограмм грузов. Это сезонная тенденция", - рассказали в компании. В Asia Import Group пояснили, что ежегодно в преддверии новогодних праздников стоимость транспортировки из Китая в Россию увеличивается, однако после – снижается. В декабре 2024 года тарифы на авиаперевозку китайских товаров в Россию выросли на 25% по сравнению с весной. "Отметим, что спрос на авиадоставку продукции из КНР стабильный. По итогам 2024 года он не увеличился. Чаще всего клиенты просят транспортировать таким образом срочные грузы. Нередко по воздуху перевозят сборные партии товаров", - заключили в компании.
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40
192
40
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5
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бизнес, россия, китай, кнр, москва
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, МОСКВА
03:02 24.01.2025
 
Тарифы на авиаперевозку грузов из Китая в Россию снизились в два раза

Asia Import Group: тарифы на авиаперевозку грузов из Китая в Россию снизились вдвое

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Тарифы на авиаперевозку грузов из Китая в Россию в январе снизились в два раза по отношению к концу 2024 года, рассказали РИА Новости в компании Asia Import Group.
"По данным Asia Import Group, в январе тарифы на доставку товаров из КНР в РФ на самолете упали вдвое по сравнению с концом 2024 года. Они составляют около 2 долларов за килограмм грузов. Это сезонная тенденция", - рассказали в компании.
В Asia Import Group пояснили, что ежегодно в преддверии новогодних праздников стоимость транспортировки из Китая в Россию увеличивается, однако после – снижается. В декабре 2024 года тарифы на авиаперевозку китайских товаров в Россию выросли на 25% по сравнению с весной.
"Отметим, что спрос на авиадоставку продукции из КНР стабильный. По итогам 2024 года он не увеличился. Чаще всего клиенты просят транспортировать таким образом срочные грузы. Нередко по воздуху перевозят сборные партии товаров", - заключили в компании.
 
БизнесРОССИЯКИТАЙКНРМОСКВА
 
 
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