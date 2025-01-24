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"Норникель" и "Белаз" планируют запустить производство горной техники

"Норникель" и "Белаз" планируют запустить производство горной техники - 24.01.2025, ПРАЙМ

"Норникель" и "Белаз" планируют запустить производство горной техники

"Белаз" при поддержке "Норникеля" планирует создать производство современной горной техники, которое в перспективе позволит обеспечить данным оборудованием... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T09:15+0300

2025-01-24T09:15+0300

2025-01-24T09:15+0300

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. "Белаз" при поддержке "Норникеля" планирует создать производство современной горной техники, которое в перспективе позволит обеспечить данным оборудованием рынки России и стран СНГ, сообщила горно-металлургическая компания. "Норникель" и "Белаз" заключили соглашение о партнерстве. "Белаз" при поддержке "Норникеля" планирует сформировать новое перспективное направление - производство современной горной техники, соответствующей лучшим мировым образцам. В перспективе это позволит обеспечить горной техникой рынки России и стран СНГ", - говорится в сообщении. Компании планируют создать и наладить серийное производство подземных самосвалов и погрузочно-доставочных машин, работающих как на дизельном топливе, так и на альтернативных источниках энергии, а также вспомогательного оборудования. Отмечается, что совместная работа по изготовлению новых образцов горной техники уже началась: в рудниках Норильска работают первые тестовые машины. Согласно релизу, "Норникель" выступает якорным заказчиком, принимает участие в совершенствовании конструкций машин и проведении испытаний. Важная особенность соглашения в том, что оно предусматривает не только развитие компетенций по производству техники, но и ее капитальный ремонт и техническое обслуживание, своевременную поставку запасных частей, добавляют в компании. По оценке сторон, около половины потребности российских добывающих компаний в горной технике приходится на "Норникель". Новое производство позволит практически полностью закрыть эти потребности, подчеркивают в пресс-релизе. "В перспективе мы планируем рассмотреть возможность расширения сотрудничества и создания базы для ремонта и обслуживания горной техники в России – в Красноярске", - приводятся в сообщении слова первого вице-президента – руководителя блока по взаимодействию с органами власти "Норникеля" Николая Уткина.

https://1prime.ru/20250123/gazprom-854412236.html

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бизнес, промышленность, норникель, белаз