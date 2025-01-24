https://1prime.ru/20250124/tekhnika-854421316.html
"Норникель" и "Белаз" планируют запустить производство горной техники
"Норникель" и "Белаз" планируют запустить производство горной техники - 24.01.2025, ПРАЙМ
"Норникель" и "Белаз" планируют запустить производство горной техники
"Белаз" при поддержке "Норникеля" планирует создать производство современной горной техники, которое в перспективе позволит обеспечить данным оборудованием... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T09:15+0300
2025-01-24T09:15+0300
2025-01-24T09:15+0300
экономика
бизнес
промышленность
норникель
белаз
https://cdnn.1prime.ru/img/83211/60/832116004_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_7f16dc50102062777c42afb64fffe3d2.jpg
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. "Белаз" при поддержке "Норникеля" планирует создать производство современной горной техники, которое в перспективе позволит обеспечить данным оборудованием рынки России и стран СНГ, сообщила горно-металлургическая компания. "Норникель" и "Белаз" заключили соглашение о партнерстве. "Белаз" при поддержке "Норникеля" планирует сформировать новое перспективное направление - производство современной горной техники, соответствующей лучшим мировым образцам. В перспективе это позволит обеспечить горной техникой рынки России и стран СНГ", - говорится в сообщении. Компании планируют создать и наладить серийное производство подземных самосвалов и погрузочно-доставочных машин, работающих как на дизельном топливе, так и на альтернативных источниках энергии, а также вспомогательного оборудования. Отмечается, что совместная работа по изготовлению новых образцов горной техники уже началась: в рудниках Норильска работают первые тестовые машины. Согласно релизу, "Норникель" выступает якорным заказчиком, принимает участие в совершенствовании конструкций машин и проведении испытаний. Важная особенность соглашения в том, что оно предусматривает не только развитие компетенций по производству техники, но и ее капитальный ремонт и техническое обслуживание, своевременную поставку запасных частей, добавляют в компании. По оценке сторон, около половины потребности российских добывающих компаний в горной технике приходится на "Норникель". Новое производство позволит практически полностью закрыть эти потребности, подчеркивают в пресс-релизе. "В перспективе мы планируем рассмотреть возможность расширения сотрудничества и создания базы для ремонта и обслуживания горной техники в России – в Красноярске", - приводятся в сообщении слова первого вице-президента – руководителя блока по взаимодействию с органами власти "Норникеля" Николая Уткина.
https://1prime.ru/20250123/gazprom-854412236.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83211/60/832116004_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_750a7be99b64c619ca325184846c68bd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, промышленность, норникель, белаз
Экономика, Бизнес, Промышленность, Норникель, БелАз
"Норникель" и "Белаз" планируют запустить производство горной техники
"Норникель" и "Белаз" хотят запустить производство горной техники для РФ и СНГ
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. "Белаз" при поддержке "Норникеля" планирует создать производство современной горной техники, которое в перспективе позволит обеспечить данным оборудованием рынки России и стран СНГ, сообщила горно-металлургическая компания.
"Норникель" и "Белаз" заключили соглашение о партнерстве. "Белаз" при поддержке "Норникеля" планирует сформировать новое перспективное направление - производство современной горной техники, соответствующей лучшим мировым образцам. В перспективе это позволит обеспечить горной техникой рынки России и стран СНГ", - говорится в сообщении.
Компании планируют создать и наладить серийное производство подземных самосвалов и погрузочно-доставочных машин, работающих как на дизельном топливе, так и на альтернативных источниках энергии, а также вспомогательного оборудования. Отмечается, что совместная работа по изготовлению новых образцов горной техники уже началась: в рудниках Норильска работают первые тестовые машины.
Согласно релизу, "Норникель" выступает якорным заказчиком, принимает участие в совершенствовании конструкций машин и проведении испытаний. Важная особенность соглашения в том, что оно предусматривает не только развитие компетенций по производству техники, но и ее капитальный ремонт и техническое обслуживание, своевременную поставку запасных частей, добавляют в компании.
По оценке сторон, около половины потребности российских добывающих компаний в горной технике приходится на "Норникель". Новое производство позволит практически полностью закрыть эти потребности, подчеркивают в пресс-релизе.
"В перспективе мы планируем рассмотреть возможность расширения сотрудничества и создания базы для ремонта и обслуживания горной техники в России – в Красноярске", - приводятся в сообщении слова первого вице-президента – руководителя блока по взаимодействию с органами власти "Норникеля" Николая Уткина.
"Газпром" вновь обеспечил прирост запасов над объемами добычи