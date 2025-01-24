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Tesla отзовет в Китае более 1,2 миллиона машин

Tesla отзовет в Китае более 1,2 миллиона машин - 24.01.2025, ПРАЙМ

Tesla отзовет в Китае более 1,2 миллиона машин

Американская компания Tesla отзовет в Китае более 1,2 миллиона импортированных и произведенных на территории страны автомобилей из-за возникших вопросов,... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T12:05+0300

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2025-01-24T12:05+0300

китай

tesla

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ПЕКИН, 24 янв - ПРАЙМ. Американская компания Tesla отзовет в Китае более 1,2 миллиона импортированных и произведенных на территории страны автомобилей из-за возникших вопросов, связанных с безопасностью, сообщило государственное управление КНР по контролю и регулированию рынка. Согласно заявлению на сайте регулятора, компания с пятницы отзовет 335 716 импортированных электромобилей Model S, Model X, Model 3, Model Y, произведенных в промежутке между 16 июля 2023 года и 14 декабря 2024 года. “У автомобилей, попадающих под этот отзыв, обратный ток при включении питания может повредить блок питания на материнской плате бортового компьютера, что может привести к дисфункции камеры заднего вида”, - говорится в сообщении. Поясняется, что такая неисправность влияет на обзор водителя при движении задним ходом, увеличивает риск столкновения и создает угрозу безопасности. Кроме того, сообщается, что компания также отзовет 871 087 электромобилей Model 3, Model Y, произведенных на территории Китая в промежутке между 3 января 2022 и 23 сентября 2023 года. По информации регулятора, у этих автомобилей есть проблема с работой программного обеспечения электронного усилителя рулевого управления. Как пояснил регулятор, компания будет удаленно вносить все соответствующие коррективы. Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.

https://1prime.ru/20250123/tesla-854399793.html

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китай, tesla, бизнес