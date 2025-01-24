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ТГК-1 сохранила годовую выработку электроэнергии на уровне 2023 года

ТГК-1 сохранила годовую выработку электроэнергии на уровне 2023 года - 24.01.2025, ПРАЙМ

ТГК-1 сохранила годовую выработку электроэнергии на уровне 2023 года

Выработка электроэнергии ТГК-1 (входит в "Газпром энергохолдинг") за прошлый год сохранилась на уровне 2023 года, составив 29,745 миллиарда кВт.ч., сообщила... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T15:20+0300

2025-01-24T15:20+0300

2025-01-24T15:20+0300

энергетика

тгк-1

электроэнергия

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии ТГК-1 (входит в "Газпром энергохолдинг") за прошлый год сохранилась на уровне 2023 года, составив 29,745 миллиарда кВт.ч., сообщила компания. "Объем производства электрической энергии ПАО "ТГК-1", включая дочернее общество ПАО "ТГК-1" (далее — ДЗО), за 2024 год составил 29 745,3 миллиона кВт.ч., оставшись на уровне аналогичного показателя 2023 года", - сказано в сообщении. Отмечается также, что выработка электроэнергии на тепловых электростанциях за год снизилась на 0,6%, а на гидроэлектростанциях увеличилась на 1,1% из-за высокой водности в районах деятельности компании. "Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов ПАО "ТГК-1", включая ДЗО, составил 25 492,8 тысячи Гкал, показав рост на 1,4% относительно 2023 года. Увеличение отпуска тепловой энергии обусловлено климатическими факторами", - добавляется в сообщении.

https://1prime.ru/20241022/tgk-1-852313771.html

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тгк-1, электроэнергия