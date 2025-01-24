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ТГК-1 сохранила годовую выработку электроэнергии на уровне 2023 года
ТГК-1 сохранила годовую выработку электроэнергии на уровне 2023 года - 24.01.2025, ПРАЙМ
ТГК-1 сохранила годовую выработку электроэнергии на уровне 2023 года
Выработка электроэнергии ТГК-1 (входит в "Газпром энергохолдинг") за прошлый год сохранилась на уровне 2023 года, составив 29,745 миллиарда кВт.ч., сообщила... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T15:20+0300
2025-01-24T15:20+0300
2025-01-24T15:20+0300
энергетика
тгк-1
электроэнергия
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии ТГК-1 (входит в "Газпром энергохолдинг") за прошлый год сохранилась на уровне 2023 года, составив 29,745 миллиарда кВт.ч., сообщила компания. "Объем производства электрической энергии ПАО "ТГК-1", включая дочернее общество ПАО "ТГК-1" (далее — ДЗО), за 2024 год составил 29 745,3 миллиона кВт.ч., оставшись на уровне аналогичного показателя 2023 года", - сказано в сообщении. Отмечается также, что выработка электроэнергии на тепловых электростанциях за год снизилась на 0,6%, а на гидроэлектростанциях увеличилась на 1,1% из-за высокой водности в районах деятельности компании. "Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов ПАО "ТГК-1", включая ДЗО, составил 25 492,8 тысячи Гкал, показав рост на 1,4% относительно 2023 года. Увеличение отпуска тепловой энергии обусловлено климатическими факторами", - добавляется в сообщении.
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тгк-1, электроэнергия
Энергетика, ТГК-1, электроэнергия
ТГК-1 сохранила годовую выработку электроэнергии на уровне 2023 года
ТГК-1 сохранила выработку электроэнергии в 2024 году на уровне 2023 года
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии ТГК-1 (входит в "Газпром энергохолдинг") за прошлый год сохранилась на уровне 2023 года, составив 29,745 миллиарда кВт.ч., сообщила компания.
"Объем производства электрической энергии ПАО "ТГК-1", включая дочернее общество ПАО "ТГК-1" (далее — ДЗО), за 2024 год составил 29 745,3 миллиона кВт.ч., оставшись на уровне аналогичного показателя 2023 года", - сказано в сообщении.
Отмечается также, что выработка электроэнергии на тепловых электростанциях за год снизилась на 0,6%, а на гидроэлектростанциях увеличилась на 1,1% из-за высокой водности в районах деятельности компании.
"Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов ПАО "ТГК-1", включая ДЗО, составил 25 492,8 тысячи Гкал, показав рост на 1,4% относительно 2023 года. Увеличение отпуска тепловой энергии обусловлено климатическими факторами", - добавляется в сообщении.
ТГК-1 увеличила выработку электроэнергии на 9,3 процента