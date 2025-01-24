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Трамп допустил остановку финансирования НАТО

Трамп допустил остановку финансирования НАТО - 24.01.2025, ПРАЙМ

Трамп допустил остановку финансирования НАТО

Президент США Дональд Трамп допустил остановку финансирования НАТО со стороны американских властей, обвинив альянс в том, что тот не защищает Вашингтон. | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T01:20+0300

2025-01-24T01:20+0300

2025-01-24T01:20+0300

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ВАШИНГТОН, 24 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп допустил остановку финансирования НАТО со стороны американских властей, обвинив альянс в том, что тот не защищает Вашингтон. "Мы их защищаем, а они нас - нет. Понимаете? Так что я не уверен, что мы должны что-либо тратить, но нам определенно следует им помогать", - заявил Трамп журналистам в Белом доме. Трамп также повторил свое мнение о том, что члены альянса должны поднять расходы на оборону с 2% по 5% ВВП. В четверг, выступая в виртуальном формате на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп объявил, что намерен потребовать от всех стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% от их ВВП. Он отметил, что многие члены альянса долгое время не выполняли даже обязательство о 2% расходов на оборону, пока он сам не настоял на соблюдении этого показателя.

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мировая экономика, финансы, сша, вашингтон, дональд трамп, нато