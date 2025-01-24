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"Посеет раздор". На Западе раскрыли истинную цель заявлений Трампа о России - 24.01.2025, ПРАЙМ
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"Посеет раздор". На Западе раскрыли истинную цель заявлений Трампа о России
"Посеет раздор". На Западе раскрыли истинную цель заявлений Трампа о России - 24.01.2025, ПРАЙМ
"Посеет раздор". На Западе раскрыли истинную цель заявлений Трампа о России
резидент США Дональд Трамп, заключив соглашение о денуклеаризации с Россией, намерен поссорить ее с Китаем. Таким мнением в социальной сети Х поделился... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T10:38+0300
2025-01-24T10:38+0300
политика
сша
россия
запад
дональд трамп
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, заключив соглашение о денуклеаризации с Россией, намерен поссорить ее с Китаем. Таким мнением в социальной сети Х поделился профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен."Это может быть попыткой США посеять раздор между Россией и Китаем, поскольку Вашингтон хочет, чтобы Москва начала давить на Пекин", — отметил он.По словам эксперта, Китай имеет значительно меньшее количество ядерного оружия по сравнению с Россией и США, и задается вопросом, почему Трамп не добавляет Великобританию и Францию в соглашение.В своем интервью каналу Fox News Трамп ранее выразил уверенность в возможности достижения соглашения с президентом России Владимиром Путиным по денуклеаризации.
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сша, россия, запад, дональд трамп
Политика, США, РОССИЯ, ЗАПАД, Дональд Трамп
10:38 24.01.2025
 
"Посеет раздор". На Западе раскрыли истинную цель заявлений Трампа о России

Профессор Дизен: Трамп сделкой по денуклеаризации хочет поссорить Россию и Китай

© Фото : Official The White House47-й президент США Дональд Трамп
47-й президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
© Фото : Official The White House
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, заключив соглашение о денуклеаризации с Россией, намерен поссорить ее с Китаем. Таким мнением в социальной сети Х поделился профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
"Это может быть попыткой США посеять раздор между Россией и Китаем, поскольку Вашингтон хочет, чтобы Москва начала давить на Пекин", — отметил он.
По словам эксперта, Китай имеет значительно меньшее количество ядерного оружия по сравнению с Россией и США, и задается вопросом, почему Трамп не добавляет Великобританию и Францию в соглашение.
В своем интервью каналу Fox News Трамп ранее выразил уверенность в возможности достижения соглашения с президентом России Владимиром Путиным по денуклеаризации.
47-й президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
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ПолитикаСШАРОССИЯЗАПАДДональд Трамп
 
 
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