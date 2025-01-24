https://1prime.ru/20250124/tramp-854424543.html

"Посеет раздор". На Западе раскрыли истинную цель заявлений Трампа о России

"Посеет раздор". На Западе раскрыли истинную цель заявлений Трампа о России - 24.01.2025, ПРАЙМ

"Посеет раздор". На Западе раскрыли истинную цель заявлений Трампа о России

резидент США Дональд Трамп, заключив соглашение о денуклеаризации с Россией, намерен поссорить ее с Китаем. Таким мнением в социальной сети Х поделился... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T10:38+0300

2025-01-24T10:38+0300

2025-01-24T10:38+0300

политика

сша

россия

запад

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, заключив соглашение о денуклеаризации с Россией, намерен поссорить ее с Китаем. Таким мнением в социальной сети Х поделился профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен."Это может быть попыткой США посеять раздор между Россией и Китаем, поскольку Вашингтон хочет, чтобы Москва начала давить на Пекин", — отметил он.По словам эксперта, Китай имеет значительно меньшее количество ядерного оружия по сравнению с Россией и США, и задается вопросом, почему Трамп не добавляет Великобританию и Францию в соглашение.В своем интервью каналу Fox News Трамп ранее выразил уверенность в возможности достижения соглашения с президентом России Владимиром Путиным по денуклеаризации.

https://1prime.ru/20250124/tramp-854423518.html

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сша, россия, запад, дональд трамп