https://1prime.ru/20250124/tramp-854424543.html
"Посеет раздор". На Западе раскрыли истинную цель заявлений Трампа о России
"Посеет раздор". На Западе раскрыли истинную цель заявлений Трампа о России - 24.01.2025, ПРАЙМ
"Посеет раздор". На Западе раскрыли истинную цель заявлений Трампа о России
резидент США Дональд Трамп, заключив соглашение о денуклеаризации с Россией, намерен поссорить ее с Китаем. Таким мнением в социальной сети Х поделился... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T10:38+0300
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, заключив соглашение о денуклеаризации с Россией, намерен поссорить ее с Китаем. Таким мнением в социальной сети Х поделился профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен."Это может быть попыткой США посеять раздор между Россией и Китаем, поскольку Вашингтон хочет, чтобы Москва начала давить на Пекин", — отметил он.По словам эксперта, Китай имеет значительно меньшее количество ядерного оружия по сравнению с Россией и США, и задается вопросом, почему Трамп не добавляет Великобританию и Францию в соглашение.В своем интервью каналу Fox News Трамп ранее выразил уверенность в возможности достижения соглашения с президентом России Владимиром Путиным по денуклеаризации.
https://1prime.ru/20250124/tramp-854423518.html
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Политика, США, РОССИЯ, ЗАПАД, Дональд Трамп
"Посеет раздор". На Западе раскрыли истинную цель заявлений Трампа о России
Профессор Дизен: Трамп сделкой по денуклеаризации хочет поссорить Россию и Китай
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. П
резидент США Дональд Трамп, заключив соглашение о денуклеаризации с Россией, намерен поссорить ее с Китаем. Таким мнением в социальной сети Х поделился
профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
"Это может быть попыткой США посеять раздор между Россией и Китаем, поскольку Вашингтон хочет, чтобы Москва начала давить на Пекин", — отметил он.
По словам эксперта, Китай имеет значительно меньшее количество ядерного оружия по сравнению с Россией и США, и задается вопросом, почему Трамп не добавляет Великобританию и Францию в соглашение.
В своем интервью каналу Fox News Трамп ранее выразил уверенность в возможности достижения соглашения с президентом России Владимиром Путиным по денуклеаризации.
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