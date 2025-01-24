https://1prime.ru/20250124/tramp-854431010.html

"Он это не сказал". На Западе отметили странную деталь в заявлениях Трампа

"Он это не сказал". На Западе отметили странную деталь в заявлениях Трампа - 24.01.2025, ПРАЙМ

"Он это не сказал". На Западе отметили странную деталь в заявлениях Трампа

Президент США Дональд Трамп в высказываниях в адрес России после инаугурации ни разу не упомянул возможность снабжения Киева вооружением. Такое мнение на своем... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T14:43+0300

2025-01-24T14:43+0300

2025-01-24T14:43+0300

политика

сша

дональд трамп

украина

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в высказываниях в адрес России после инаугурации ни разу не упомянул возможность снабжения Киева вооружением. Такое мнение на своем YouTube-канале выразил британский военный аналитик Александр Меркурис."Он не сказал, что продолжит поставлять на Украину оружие", — отметил эксперт.Аналитик заметил, что это является сигналом к тому, что Вашингтон отойдет от украинского кризиса в случае провала переговоров в течение девяноста дней. Тем не менее американская сторона введет санкции против Москвы, резюмировал он.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.

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сша, дональд трамп, украина