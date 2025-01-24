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ЦБ оценил условия кредитования предприятий в России

ЦБ оценил условия кредитования предприятий в России - 24.01.2025, ПРАЙМ

ЦБ оценил условия кредитования предприятий в России

Условия кредитования российских предприятий в январе оставались жесткими, число обратившихся за кредитом снизилось с декабря на 2,4 процентного пункта, до 33,1% | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T15:37+0300

2025-01-24T15:37+0300

2025-01-24T15:39+0300

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Условия кредитования российских предприятий в январе оставались жесткими, число обратившихся за кредитом снизилось с декабря на 2,4 процентного пункта, до 33,1% опрошенных предприятий, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий". "В январе за кредитами обратились 33,1% опрошенных предприятий (в декабре – 35,5%). По их мнению, условия кредитования в январе оставались жесткими. При этом после сохранения в декабре 2024 г. ключевой ставки индекс условий кредитования несколько повысился, но остается вблизи зафиксированных в ноябре – декабре 2024 г. минимумов за всю историю наблюдений", - говорится в материале, подготовленном департаментом денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Там также отмечается, что предприятия в строительстве, торговле и сельском хозяйстве продолжали отмечать ухудшение доступности кредитных ресурсов и увеличение банками надбавки к ключевой ставке при установлении процентов по кредитам, а также повышение суммы страхования залога. ЦБ также отмечает, что текущие оценки выпуска продукции в январе несколько повысились после 2 месяцев снижения и вернулись к уровню начала 2023 года. Среди укрупненных отраслей рост отмечался в промышленном производстве, сельском хозяйстве и торговле, а самые низкие оценки сохранились в торговле автотранспортом. В материале указывается, что ожидания компаний по производству стали более умеренными. По сравнению с декабрем позитивные ожидания снизились в большинстве видов деятельности, более заметно – в добыче полезных ископаемых. Наибольший позитив сохранился у предприятий сельского хозяйства, а также обрабатывающих производств (особенно в производстве продукции инвестиционного назначения), подчеркнул регулятор.

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