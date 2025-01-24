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Банк России оценил ценовые ожидания бизнеса
Банк России оценил ценовые ожидания бизнеса - 24.01.2025, ПРАЙМ
Банк России оценил ценовые ожидания бизнеса
Ценовые ожидания бизнеса в целом сохранились на уровне декабря прошлого года, находясь вблизи максимума с апреля 2022 года, говорится в... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T15:38+0300
2025-01-24T15:38+0300
2025-01-24T15:38+0300
экономика
банк россии
ценовые ожидания
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Ценовые ожидания бизнеса в целом сохранились на уровне декабря прошлого года, находясь вблизи максимума с апреля 2022 года, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий" на основе опроса, проведенного с 1 по 20 января. "Ценовые ожидания бизнеса в целом сохранились на уровне декабря 2024 года, находясь вблизи локального максимума с апреля 2022 года. Их уровень по‑прежнему существенно превосходит значения 201 –2019 годов, когда инфляция была вблизи цели", - сказано в материалах. Сообщается, что рост ценовых ожиданий в январе отмечен в промышленном производстве (особенно в электроэнергетике) и сфере услуг. Отмечается, что предприятия связывают повышение цен на свою продукцию в ближайшие месяцы в том числе с увеличением с января налоговой нагрузки, минимального размера оплаты труда и тарифов на коммунальные услуги, а также с необходимостью повышения зарплат сотрудникам для их удержания. Самое заметное снижение ценовых ожиданий наблюдалось в торговле автотранспортом и оптовой торговле. Согласно материалам ЦБ РФ, наиболее низкий прирост цен ожидают предприятия электроэнергетики (4,9%), водоснабжения (6,0%) и сельского хозяйства (6,8%). Самый высокий уровень ожидаемого прироста цен, несмотря на его снижение по сравнению с декабрем, сохранился в розничной и оптовой торговле (15,2 и 14,6% соответственно).
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банк россии, ценовые ожидания
Экономика, Банк России, ценовые ожидания
Банк России оценил ценовые ожидания бизнеса
ЦБ: ценовые ожидания бизнеса сохраняются на уровне декабря
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Ценовые ожидания бизнеса в целом сохранились на уровне декабря прошлого года, находясь вблизи максимума с апреля 2022 года, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий" на основе опроса, проведенного с 1 по 20 января.
"Ценовые ожидания бизнеса в целом сохранились на уровне декабря 2024 года, находясь вблизи локального максимума с апреля 2022 года. Их уровень по‑прежнему существенно превосходит значения 201 –2019 годов, когда инфляция была вблизи цели", - сказано в материалах.
Сообщается, что рост ценовых ожиданий в январе отмечен в промышленном производстве (особенно в электроэнергетике) и сфере услуг.
ЦБ оценил условия кредитования предприятий в России
Отмечается, что предприятия связывают повышение цен на свою продукцию в ближайшие месяцы в том числе с увеличением с января налоговой нагрузки, минимального размера оплаты труда и тарифов на коммунальные услуги, а также с необходимостью повышения зарплат сотрудникам для их удержания. Самое заметное снижение ценовых ожиданий наблюдалось в торговле автотранспортом и оптовой торговле.
Согласно материалам ЦБ РФ, наиболее низкий прирост цен ожидают предприятия электроэнергетики (4,9%), водоснабжения (6,0%) и сельского хозяйства (6,8%). Самый высокий уровень ожидаемого прироста цен, несмотря на его снижение по сравнению с декабрем, сохранился в розничной и оптовой торговле (15,2 и 14,6% соответственно).