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Регулятор ЕС по лекарствам решил временно отказаться от соцсети Х - 24.01.2025, ПРАЙМ
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Регулятор ЕС по лекарствам решил временно отказаться от соцсети Х
Регулятор ЕС по лекарствам решил временно отказаться от соцсети Х - 24.01.2025, ПРАЙМ
Регулятор ЕС по лекарствам решил временно отказаться от соцсети Х
Базирующееся в Амстердаме Европейское агентство по лекарственным средствам сообщило о временном отказе от присутствия в соцсети Х. | 24.01.2025, ПРАЙМ
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ГААГА, 24 янв - ПРАЙМ. Базирующееся в Амстердаме Европейское агентство по лекарственным средствам сообщило о временном отказе от присутствия в соцсети Х. "Мы решили сделать перерыв от X, но мы хотим продолжать говорить о лекарствах, общественном здоровье и здоровье животных со всеми нашими подписчиками. Вы можете найти нас в соцсети Bluesky", — говорится в заявлении. О причинах решения не сообщается.На минувшей неделе в ЕС заявили, что поднимут в Европарламенте вопрос о вмешательстве соцсетей во внутренние процессы в странах ЕС, а также о непрозрачности алгоритмов этих платформ.Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон обвинил владельца X Илона Маска во вмешательстве в выборы в других странах, в частности в Германии. Маск до этого написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) является единственной политической силой ФРГ, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я".
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ес, соцсеть x
ЕС, соцсеть X
19:36 24.01.2025 (обновлено: 20:48 24.01.2025)
 
Регулятор ЕС по лекарствам решил временно отказаться от соцсети Х

Европейское агентство по лекарственным средствам временно отказалось от соцсети Х

© Unsplah/HeadwayБизнес
Бизнес
© Unsplah/Headway
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ГААГА, 24 янв - ПРАЙМ. Базирующееся в Амстердаме Европейское агентство по лекарственным средствам сообщило о временном отказе от присутствия в соцсети Х.
"Мы решили сделать перерыв от X, но мы хотим продолжать говорить о лекарствах, общественном здоровье и здоровье животных со всеми нашими подписчиками. Вы можете найти нас в соцсети Bluesky", — говорится в заявлении.
О причинах решения не сообщается.
На минувшей неделе в ЕС заявили, что поднимут в Европарламенте вопрос о вмешательстве соцсетей во внутренние процессы в странах ЕС, а также о непрозрачности алгоритмов этих платформ.
Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон обвинил владельца X Илона Маска во вмешательстве в выборы в других странах, в частности в Германии. Маск до этого написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) является единственной политической силой ФРГ, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я".
%Пресса - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
Французские СМИ отказываются от публикаций в соцсети Х
17 января, 19:10
 
ЕСсоцсеть X
 
 
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