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Число выданных ВТБ детских банковских карт выросло втрое

Число выданных ВТБ детских банковских карт выросло втрое - 24.01.2025, ПРАЙМ

Число выданных ВТБ детских банковских карт выросло втрое

Выдачи детских банковских карт в 2024 году в ВТБ выросли втрое и превысили 400 тысяч штук, сообщила РИА Новости пресс-служба кредитной организации. | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T09:14+0300

2025-01-24T09:14+0300

2025-01-24T09:14+0300

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Выдачи детских банковских карт в 2024 году в ВТБ выросли втрое и превысили 400 тысяч штук, сообщила РИА Новости пресс-служба кредитной организации. "По данным ВТБ, в 2024 году интерес клиентов к детским картам заметно вырос: их выдачи ежемесячно увеличивались в среднем в 1,5-2 раза. Всего в прошлом году банк выдал более 400 тысяч детских карт, что в 3 раза превышает показатели 2023 года", - сообщил банк. По словам руководителя департамента транзакционного розничного бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Ростислава Яныкина, интерес к детским картам растет с каждым месяцем, ведь такие специализированные карты помогают родителям научить детей грамотно распоряжаться деньгами, а детям – почувствовать себя самостоятельными и ответственными. Пресс-служба также обратила внимание, что выросла и сумма покупок по детским картам банка: в два раза превысила показатель 2023 года и составила 10 миллиардов рублей. При этом пользователи ежемесячно тратят около 4 тысяч рублей с детских карт, по сравнению с прошлым годом сумма практически не изменилась. Наибольшая часть затрат клиентов пришлась на такие категории, как "Супермаркеты" (3,9 миллиарда рублей), "Рестораны и кафе" (1,4 миллиарда рублей), "Товары для дома" (1,1 миллиарда рублей), "Транспорт" (762 миллиона рублей), "Медицина, здоровье и красота" (721 миллион рублей). По количеству оплат также лидирует категория "Супермаркеты", в ней совершено более 17 миллионов операций. Далее идет "Транспорт" (5,4 миллиона транзакций), "Рестораны и кафе" (5,3 миллиона транзакций), "Товары для дома" (2,2 миллиона транзакций) и "Развлечения, хобби" (1,1 миллиона транзакций). Количество транзакций по этим категориям, как отметил банк, увеличилось по сравнению с 2023 годом в среднем в полтора раза.

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россия, втб, карты