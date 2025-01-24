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Вучич пообещал не вводить санкции против России

Вучич пообещал не вводить санкции против России - 24.01.2025, ПРАЙМ

Вучич пообещал не вводить санкции против России

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что пока он находится на своем посту, Белград не будет вводить санкции против Москвы. | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T22:15+0300

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сербия

запад

белград

санкции против рф

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БЕЛГРАД, 24 янв – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что пока он находится на своем посту, Белград не будет вводить санкции против Москвы."Они (Запад и политические оппоненты. — Прим. ред.) хотят вернуть нас в 2000 год (когда был свергнут экс-президент Слободан Милошевич. — Прим. ред.), когда мы были покоренные и порабощенные. Когда кто-то другой принимал решения вместо Сербии. Хотят сказать: "не будете независимой страной". Хотят определять вместо нас, когда и кому вводить санкции. А вы знаете, что пока я президент Сербии, не буду вводить санкции ни России, ни другим нашим друзьям", — заявил Вучич, трансляцию вело агентство Танюг.Ранее США ввели санкции против российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS, 56,15% принадлежат "Газпром нефти" и "Газпрому"). Президент Вучич заявил, что США санкциями против российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" требуют полного выхода России из NIS.По словам российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, США и ЕС выламывают Сербии руки, требуя предать Россию через присоединение к антироссийским санкциям в обмен на вступление в Европейский Союз.

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сербия, запад, белград, санкции против рф