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Вучич пообещал не вводить санкции против России
Вучич пообещал не вводить санкции против России - 24.01.2025, ПРАЙМ
Вучич пообещал не вводить санкции против России
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что пока он находится на своем посту, Белград не будет вводить санкции против Москвы. | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T22:15+0300
2025-01-24T22:15+0300
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запад
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БЕЛГРАД, 24 янв – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что пока он находится на своем посту, Белград не будет вводить санкции против Москвы."Они (Запад и политические оппоненты. — Прим. ред.) хотят вернуть нас в 2000 год (когда был свергнут экс-президент Слободан Милошевич. — Прим. ред.), когда мы были покоренные и порабощенные. Когда кто-то другой принимал решения вместо Сербии. Хотят сказать: "не будете независимой страной". Хотят определять вместо нас, когда и кому вводить санкции. А вы знаете, что пока я президент Сербии, не буду вводить санкции ни России, ни другим нашим друзьям", — заявил Вучич, трансляцию вело агентство Танюг.Ранее США ввели санкции против российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS, 56,15% принадлежат "Газпром нефти" и "Газпрому"). Президент Вучич заявил, что США санкциями против российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" требуют полного выхода России из NIS.По словам российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, США и ЕС выламывают Сербии руки, требуя предать Россию через присоединение к антироссийским санкциям в обмен на вступление в Европейский Союз.
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сербия, запад, белград, санкции против рф
СЕРБИЯ, ЗАПАД, БЕЛГРАД, санкции против РФ
Вучич пообещал не вводить санкции против России
Вучич пообещал, что не введет санкции против РФ, пока он президент Сербии
БЕЛГРАД, 24 янв – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что пока он находится на своем посту, Белград не будет вводить санкции против Москвы.
"Они (Запад и политические оппоненты. — Прим. ред.) хотят вернуть нас в 2000 год (когда был свергнут экс-президент Слободан Милошевич. — Прим. ред.), когда мы были покоренные и порабощенные. Когда кто-то другой принимал решения вместо Сербии. Хотят сказать: "не будете независимой страной". Хотят определять вместо нас, когда и кому вводить санкции. А вы знаете, что пока я президент Сербии, не буду вводить санкции ни России, ни другим нашим друзьям", — заявил Вучич, трансляцию вело агентство Танюг.
Ранее США ввели санкции против российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS, 56,15% принадлежат "Газпром нефти" и "Газпрому"). Президент Вучич заявил, что США санкциями против российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" требуют полного выхода России из NIS.
По словам российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, США и ЕС выламывают Сербии руки, требуя предать Россию через присоединение к антироссийским санкциям в обмен на вступление в Европейский Союз.
Венгрия потребовала гарантии из-за возможного продления санкций против РФ