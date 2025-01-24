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Wildberries не превратится в "Ягодки", но новый бренд зарегистрирован

Wildberries не превратится в "Ягодки", но новый бренд зарегистрирован - 24.01.2025, ПРАЙМ

Wildberries не превратится в "Ягодки", но новый бренд зарегистрирован

Wildberries не превратится в "Ягодки", но новый бренд зарегистрирован и будет использован, заявила основательница компании Татьяна Ким. | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T13:22+0300

2025-01-24T13:22+0300

2025-01-24T13:22+0300

экономика

wildberries

маркетплейс

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 янв - ПРАЙМ. Wildberries не превратится в "Ягодки", но новый бренд зарегистрирован и будет использован, заявила основательница компании Татьяна Ким. В пятницу глава объединенной компании Wildberries & Russ Татьяна Ким приехала в Великий Новгород. Вместе с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным она посетила Новгородскую техническую школу, где прошла встреча с предпринимателями-участниками проекта "Платформа роста". "Wildberries не будет превращаться в "Ягодки", но мы зарегистрировали этот бренд и точно будем его использовать в определенных целях", - сказала Ким, отвечая на вопрос предпринимателя по поводу возможной русификации названия компании. Маркетплейс Wildberries подавал заявку на регистрацию бренда "Ягодки" в 2022 году.

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wildberries, маркетплейс