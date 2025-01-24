Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Wildberries не превратится в "Ягодки", но новый бренд зарегистрирован - 24.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250124/wildberries-854429844.html
Wildberries не превратится в "Ягодки", но новый бренд зарегистрирован
Wildberries не превратится в "Ягодки", но новый бренд зарегистрирован - 24.01.2025, ПРАЙМ
Wildberries не превратится в "Ягодки", но новый бренд зарегистрирован
Wildberries не превратится в "Ягодки", но новый бренд зарегистрирован и будет использован, заявила основательница компании Татьяна Ким. | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T13:22+0300
2025-01-24T13:22+0300
экономика
wildberries
маркетплейс
https://cdnn.1prime.ru/img/84290/45/842904569_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_659a79a94002609a22d999b5bc105c55.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 янв - ПРАЙМ. Wildberries не превратится в "Ягодки", но новый бренд зарегистрирован и будет использован, заявила основательница компании Татьяна Ким. В пятницу глава объединенной компании Wildberries &amp; Russ Татьяна Ким приехала в Великий Новгород. Вместе с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным она посетила Новгородскую техническую школу, где прошла встреча с предпринимателями-участниками проекта "Платформа роста". "Wildberries не будет превращаться в "Ягодки", но мы зарегистрировали этот бренд и точно будем его использовать в определенных целях", - сказала Ким, отвечая на вопрос предпринимателя по поводу возможной русификации названия компании. Маркетплейс Wildberries подавал заявку на регистрацию бренда "Ягодки" в 2022 году.
https://1prime.ru/20250110/sud-854110172.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84290/45/842904569_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_4682d561fb35f39025cb2967473239c2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
wildberries, маркетплейс
Экономика, Wildberries, маркетплейс
13:22 24.01.2025
 
Wildberries не превратится в "Ягодки", но новый бренд зарегистрирован

Ким: Wildberries не превратится в "Ягодки", но новый бренд зарегистрирован

© РИА Новости . Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 янв - ПРАЙМ. Wildberries не превратится в "Ягодки", но новый бренд зарегистрирован и будет использован, заявила основательница компании Татьяна Ким.
В пятницу глава объединенной компании Wildberries & Russ Татьяна Ким приехала в Великий Новгород. Вместе с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным она посетила Новгородскую техническую школу, где прошла встреча с предпринимателями-участниками проекта "Платформа роста".
"Wildberries не будет превращаться в "Ягодки", но мы зарегистрировали этот бренд и точно будем его использовать в определенных целях", - сказала Ким, отвечая на вопрос предпринимателя по поводу возможной русификации названия компании.
Маркетплейс Wildberries подавал заявку на регистрацию бренда "Ягодки" в 2022 году.
Судейский молоток
Арбитражный суд отказал Бакальчуку в иске по активам Wildberries
10 января, 09:07
 
ЭкономикаWildberriesмаркетплейс
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала