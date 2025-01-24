https://1prime.ru/20250124/yaponiya-854436679.html
МИД дал ответ о возможности новых проектов в энергетике совместно с Японией
МИД дал ответ о возможности новых проектов в энергетике совместно с Японией - 24.01.2025, ПРАЙМ
МИД дал ответ о возможности новых проектов в энергетике совместно с Японией
Россия и Япония сохраняют взаимодействие в энергетической сфере, Москва выполняет свои обязательства, однако не приходится говорить о новых проектах при... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T17:26+0300
2025-01-24T17:26+0300
2025-01-24T17:26+0300
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Россия и Япония сохраняют взаимодействие в энергетической сфере, Москва выполняет свои обязательства, однако не приходится говорить о новых проектах при антироссийском курсе Токио, следует из ответов на вопросы СМИ, которые поступили к итоговой за 2024 год пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова. Как отмечается, сфера энергетики - одна из немногих, где между Россией и Японией пока сохраняется конструктивное взаимодействие."Россия выполняет в полном объеме свои обязательства по имеющимся договоренностям и не препятствует участию японского бизнеса в проектах на территории нашей страны, в частности на Сахалине", - указали в МИД.В ведомстве с сожалением констатировали, что в области энергетического сотрудничества также есть элементы конъюнктурности, которые в целом присущи политике Токио на российском направлении."Япония после начала специальной военной операции на Украине в угоду так называемой западной солидарности взяла откровенно антироссийский курс... В таких условиях говорить о новых начинаниях, к сожалению, не приходится", - подчеркнули в МИД.
https://1prime.ru/20250124/mid-854436309.html
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россия, япония
Энергетика, РОССИЯ, ЯПОНИЯ
МИД дал ответ о возможности новых проектов в энергетике совместно с Японией
МИД РФ: новые проекты в энергетике с Японией невозможны при ее антироссийском курсе
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Россия и Япония сохраняют взаимодействие в энергетической сфере, Москва выполняет свои обязательства, однако не приходится говорить о новых проектах при антироссийском курсе Токио, следует из ответов на вопросы СМИ, которые поступили к итоговой за 2024 год пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Как отмечается, сфера энергетики - одна из немногих, где между Россией и Японией пока сохраняется конструктивное взаимодействие.
"Россия выполняет в полном объеме свои обязательства по имеющимся договоренностям и не препятствует участию японского бизнеса в проектах на территории нашей страны, в частности на Сахалине", - указали в МИД.
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В ведомстве с сожалением констатировали, что в области энергетического сотрудничества также есть элементы конъюнктурности, которые в целом присущи политике Токио на российском направлении.
"Япония после начала специальной военной операции на Украине в угоду так называемой западной солидарности взяла откровенно антироссийский курс... В таких условиях говорить о новых начинаниях, к сожалению, не приходится", - подчеркнули в МИД.