https://1prime.ru/20250124/yaponiya-854436679.html

МИД дал ответ о возможности новых проектов в энергетике совместно с Японией

МИД дал ответ о возможности новых проектов в энергетике совместно с Японией - 24.01.2025, ПРАЙМ

МИД дал ответ о возможности новых проектов в энергетике совместно с Японией

Россия и Япония сохраняют взаимодействие в энергетической сфере, Москва выполняет свои обязательства, однако не приходится говорить о новых проектах при... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T17:26+0300

2025-01-24T17:26+0300

2025-01-24T17:26+0300

энергетика

россия

япония

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Россия и Япония сохраняют взаимодействие в энергетической сфере, Москва выполняет свои обязательства, однако не приходится говорить о новых проектах при антироссийском курсе Токио, следует из ответов на вопросы СМИ, которые поступили к итоговой за 2024 год пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова. Как отмечается, сфера энергетики - одна из немногих, где между Россией и Японией пока сохраняется конструктивное взаимодействие."Россия выполняет в полном объеме свои обязательства по имеющимся договоренностям и не препятствует участию японского бизнеса в проектах на территории нашей страны, в частности на Сахалине", - указали в МИД.В ведомстве с сожалением констатировали, что в области энергетического сотрудничества также есть элементы конъюнктурности, которые в целом присущи политике Токио на российском направлении."Япония после начала специальной военной операции на Украине в угоду так называемой западной солидарности взяла откровенно антироссийский курс... В таких условиях говорить о новых начинаниях, к сожалению, не приходится", - подчеркнули в МИД.

https://1prime.ru/20250124/mid-854436309.html

япония

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россия, япония