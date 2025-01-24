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Путину рассказали о средней зарплате в Москве
Путину рассказали о средней зарплате в Москве - 24.01.2025, ПРАЙМ
Путину рассказали о средней зарплате в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил Владимиру Путину, что средняя зарплата в столице составляет 140-160 тысяч рублей. | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T16:57+0300
2025-01-24T16:57+0300
2025-01-24T16:57+0300
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил Владимиру Путину, что средняя зарплата в столице составляет 140-160 тысяч рублей.Встреча произошла на заседании попечительского совета Московского государственного университета, где президент вручил орден университету перед его 270-летием. Путин выразил удивление этой цифрой и сказал, что зарплата молодых специалистов в МГУ должна быть соответствующей статусу вуза."Да ладно! Больше!", - удивился Путин."Да, средняя зарплата 160 тысяч рублей", - подтвердил мэр Москвы.
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москва, общество , владимир путин, зарплата
Экономика, МОСКВА, Общество , Владимир Путин, зарплата
Путину рассказали о средней зарплате в Москве
Собянин заявил Путину, что средняя зарплата в Москве составляет 160 тысяч рублей
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил Владимиру Путину, что средняя зарплата в столице составляет 140-160 тысяч рублей.
Встреча произошла на заседании попечительского совета Московского государственного университета, где президент вручил орден университету перед его 270-летием. Путин выразил удивление этой цифрой и сказал, что зарплата молодых специалистов в МГУ должна быть соответствующей статусу вуза.
"Да ладно! Больше!", - удивился Путин.
"Да, средняя зарплата 160 тысяч рублей", - подтвердил мэр Москвы.
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