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Путину рассказали о средней зарплате в Москве

Путину рассказали о средней зарплате в Москве - 24.01.2025, ПРАЙМ

Путину рассказали о средней зарплате в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил Владимиру Путину, что средняя зарплата в столице составляет 140-160 тысяч рублей. | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T16:57+0300

2025-01-24T16:57+0300

2025-01-24T16:57+0300

экономика

москва

общество

владимир путин

зарплата

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил Владимиру Путину, что средняя зарплата в столице составляет 140-160 тысяч рублей.Встреча произошла на заседании попечительского совета Московского государственного университета, где президент вручил орден университету перед его 270-летием. Путин выразил удивление этой цифрой и сказал, что зарплата молодых специалистов в МГУ должна быть соответствующей статусу вуза."Да ладно! Больше!", - удивился Путин."Да, средняя зарплата 160 тысяч рублей", - подтвердил мэр Москвы.

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москва, общество , владимир путин, зарплата