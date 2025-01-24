https://1prime.ru/20250124/zelenskiy-854421063.html

В Госдуме назвали ожидаемым срыв Зеленским мирного соглашения

В Госдуме назвали ожидаемым срыв Зеленским мирного соглашения - 24.01.2025, ПРАЙМ

В Госдуме назвали ожидаемым срыв Зеленским мирного соглашения

Срыв соглашения об урегулировании кризиса на Украине со стороны Владимира Зеленского был ожидаем. Таким мнением в беседе с агентством РИА Новости поделился... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T09:10+0300

2025-01-24T09:10+0300

2025-01-24T09:10+0300

политика

россия

украина

госдума

владимир зеленский

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Срыв соглашения об урегулировании кризиса на Украине со стороны Владимира Зеленского был ожидаем. Таким мнением в беседе с агентством РИА Новости поделился депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет."Заявление Трампа для нас не стало откровением. Поведение Зеленского ожидаемо. Вне сомнения, приверженец нацизма Зеленский является военным преступником, который целенаправленно и методично уничтожает украинский народ", - отметил собеседник издания.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение не было достигнуто из-за того, что Зеленский хотел воевать.Парламентарий также подчеркнул, что Зеленский является удобным инструментом Запада для ослабления России. Кроме того, для прекращения конфликта Трамп должен полностью прекратить финансирование Украины и поставку летального оружия. Он уверен, что если это условие будет выполнено, то режим в Киеве рухнет за неделю и Трамп запомнится как человек, спасший жизни и здоровье тысяч людей.

https://1prime.ru/20250123/medvedev-854410606.html

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россия, украина, госдума, владимир зеленский