Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Было ваше - стало наше. Китайцы замахнулись на Volkswagen - 25.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250125/avto-854395081.html
Было ваше - стало наше. Китайцы замахнулись на Volkswagen
Было ваше - стало наше. Китайцы замахнулись на Volkswagen - 25.01.2025, ПРАЙМ
Было ваше - стало наше. Китайцы замахнулись на Volkswagen
По данным Reuters, китайские чиновники и автопроизводители пристально следят за немецкими автозаводами, которые могут быть закрыты, проявляя особый интерес к... | 25.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-25T08:15+0300
2025-01-25T08:15+0300
volkswagen
германия
бизнес
reuters
ес
мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854395081.jpg?1737782100
МОСКВА, 25 янв – ПРАЙМ. По данным Reuters, китайские чиновники и автопроизводители пристально следят за немецкими автозаводами, которые могут быть закрыты, проявляя особый интерес к предприятиям Volkswagen – компании, десятилетиями служившей символом немецкой промышленной мощи.Этот интерес не случаен, он отражает глобальные изменения в мировой автомобильной индустрии. Китайские производители, обладающие значительными финансовыми ресурсами, стремятся укрепить свои позиции на европейском рынке. Однако их экспансию сдерживают высокие таможенные пошлины Евросоюза. Приобретение действующих производственных площадок в Германии могло бы стать для них элегантным решением этой проблемы.История уже знает примеры успешного проникновения китайского капитала в европейский автопром. Достаточно вспомнить покупку шведской Volvo или британских брендов Lotus и MG. Эти приобретения позволили китайским компаниям не только получить доступ к передовым технологиям, но и заработать репутацию на европейском рынке.Однако сегодняшняя ситуация с Volkswagen емеет особый характер. Немецкий автопром переживает непростые времена. Рост стоимости производства, увеличение коммунальных платежей и жесткие экологические требования в рамках "зеленой" политики ЕС создают серьезное давление на отрасль. В этих условиях китайские инвестиции могли бы стать спасательным кругом для некоторых предприятий.Но реализация подобных сделок сталкивается с серьезными политическими препятствиями. Европейские регуляторы крайне настороженно относятся к китайским инвестициям в стратегические отрасли. Volkswagen – это не просто автомобильный бренд, это часть промышленного наследия Германии, символ её технологического превосходства.Текущая геополитическая обстановка только усиливает эти опасения. Европейские власти всё чаще рассматривают китайские инвестиции через призму национальной безопасности. Несмотря на то, что у китайских компаний есть и средства, и желание для приобретения немецких автозаводов, политические и бюрократические барьеры могут оказаться непреодолимыми.В этом контексте особенно важно понимать, что речь идет не просто о коммерческой сделке. Потенциальная покупка заводов Volkswagen китайскими компаниями может стать прецедентом, способным существенно повлиять на баланс сил в мировой автомобильной индустрии. Это ставит перед европейскими регуляторами сложную задачу: найти баланс между экономической целесообразностью и стратегическими интересами.В краткосрочной перспективе вероятность одобрения таких сделок довольно низкая. Однако сам факт подобного интереса со стороны китайских компаний говорит о глубинных изменениях в глобальной автомобильной индустрии, где традиционные центры силы сталкиваются с новыми вызовами, а границы между рынками становятся все более размытыми.Автор - Юрий Фурлетов, доцент Московского Политеха
https://1prime.ru/20250107/otzyv-854064122.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
Юрий Фурлетов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/14/853738697_0:266:720:986_100x100_80_0_0_91d6c44d5d0cd9cf1275f9d4253c1688.jpg
Юрий Фурлетов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/14/853738697_0:266:720:986_100x100_80_0_0_91d6c44d5d0cd9cf1275f9d4253c1688.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
volkswagen, германия, бизнес, reuters, ес, мнения аналитиков
Volkswagen, ГЕРМАНИЯ, Бизнес, Reuters, ЕС, Мнения аналитиков
08:15 25.01.2025
 
Было ваше - стало наше. Китайцы замахнулись на Volkswagen

Эксперт Фурлетов: покупка Volkswagen китайцами взорвала бы авторынок изнутри

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Юрий Фурлетов, к.н., доцент и старший научный сотрудник Московского Политеха
Юрий Фурлетов
Доцент и старший научный сотрудник Московского Политеха
Все материалы
МОСКВА, 25 янв – ПРАЙМ. По данным Reuters, китайские чиновники и автопроизводители пристально следят за немецкими автозаводами, которые могут быть закрыты, проявляя особый интерес к предприятиям Volkswagen – компании, десятилетиями служившей символом немецкой промышленной мощи.
Этот интерес не случаен, он отражает глобальные изменения в мировой автомобильной индустрии. Китайские производители, обладающие значительными финансовыми ресурсами, стремятся укрепить свои позиции на европейском рынке. Однако их экспансию сдерживают высокие таможенные пошлины Евросоюза. Приобретение действующих производственных площадок в Германии могло бы стать для них элегантным решением этой проблемы.
История уже знает примеры успешного проникновения китайского капитала в европейский автопром. Достаточно вспомнить покупку шведской Volvo или британских брендов Lotus и MG. Эти приобретения позволили китайским компаниям не только получить доступ к передовым технологиям, но и заработать репутацию на европейском рынке.
Однако сегодняшняя ситуация с Volkswagen емеет особый характер. Немецкий автопром переживает непростые времена. Рост стоимости производства, увеличение коммунальных платежей и жесткие экологические требования в рамках "зеленой" политики ЕС создают серьезное давление на отрасль. В этих условиях китайские инвестиции могли бы стать спасательным кругом для некоторых предприятий.
Но реализация подобных сделок сталкивается с серьезными политическими препятствиями. Европейские регуляторы крайне настороженно относятся к китайским инвестициям в стратегические отрасли. Volkswagen – это не просто автомобильный бренд, это часть промышленного наследия Германии, символ её технологического превосходства.
Текущая геополитическая обстановка только усиливает эти опасения. Европейские власти всё чаще рассматривают китайские инвестиции через призму национальной безопасности. Несмотря на то, что у китайских компаний есть и средства, и желание для приобретения немецких автозаводов, политические и бюрократические барьеры могут оказаться непреодолимыми.
В этом контексте особенно важно понимать, что речь идет не просто о коммерческой сделке. Потенциальная покупка заводов Volkswagen китайскими компаниями может стать прецедентом, способным существенно повлиять на баланс сил в мировой автомобильной индустрии. Это ставит перед европейскими регуляторами сложную задачу: найти баланс между экономической целесообразностью и стратегическими интересами.
В краткосрочной перспективе вероятность одобрения таких сделок довольно низкая. Однако сам факт подобного интереса со стороны китайских компаний говорит о глубинных изменениях в глобальной автомобильной индустрии, где традиционные центры силы сталкиваются с новыми вызовами, а границы между рынками становятся все более размытыми.
Автор - Юрий Фурлетов, доцент Московского Политеха
#Логотип компании Skoda. - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2025
В России под отзыв попали свыше 55 тысяч автомобилей Volkswagen и Skoda
7 января, 15:22

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
VolkswagenГЕРМАНИЯБизнесReutersЕСМнения аналитиков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала