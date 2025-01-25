https://1prime.ru/20250125/avto-854395081.html

Было ваше - стало наше. Китайцы замахнулись на Volkswagen

Было ваше - стало наше. Китайцы замахнулись на Volkswagen - 25.01.2025, ПРАЙМ

Было ваше - стало наше. Китайцы замахнулись на Volkswagen

По данным Reuters, китайские чиновники и автопроизводители пристально следят за немецкими автозаводами, которые могут быть закрыты, проявляя особый интерес к... | 25.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-25T08:15+0300

2025-01-25T08:15+0300

2025-01-25T08:15+0300

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МОСКВА, 25 янв – ПРАЙМ. По данным Reuters, китайские чиновники и автопроизводители пристально следят за немецкими автозаводами, которые могут быть закрыты, проявляя особый интерес к предприятиям Volkswagen – компании, десятилетиями служившей символом немецкой промышленной мощи.Этот интерес не случаен, он отражает глобальные изменения в мировой автомобильной индустрии. Китайские производители, обладающие значительными финансовыми ресурсами, стремятся укрепить свои позиции на европейском рынке. Однако их экспансию сдерживают высокие таможенные пошлины Евросоюза. Приобретение действующих производственных площадок в Германии могло бы стать для них элегантным решением этой проблемы.История уже знает примеры успешного проникновения китайского капитала в европейский автопром. Достаточно вспомнить покупку шведской Volvo или британских брендов Lotus и MG. Эти приобретения позволили китайским компаниям не только получить доступ к передовым технологиям, но и заработать репутацию на европейском рынке.Однако сегодняшняя ситуация с Volkswagen емеет особый характер. Немецкий автопром переживает непростые времена. Рост стоимости производства, увеличение коммунальных платежей и жесткие экологические требования в рамках "зеленой" политики ЕС создают серьезное давление на отрасль. В этих условиях китайские инвестиции могли бы стать спасательным кругом для некоторых предприятий.Но реализация подобных сделок сталкивается с серьезными политическими препятствиями. Европейские регуляторы крайне настороженно относятся к китайским инвестициям в стратегические отрасли. Volkswagen – это не просто автомобильный бренд, это часть промышленного наследия Германии, символ её технологического превосходства.Текущая геополитическая обстановка только усиливает эти опасения. Европейские власти всё чаще рассматривают китайские инвестиции через призму национальной безопасности. Несмотря на то, что у китайских компаний есть и средства, и желание для приобретения немецких автозаводов, политические и бюрократические барьеры могут оказаться непреодолимыми.В этом контексте особенно важно понимать, что речь идет не просто о коммерческой сделке. Потенциальная покупка заводов Volkswagen китайскими компаниями может стать прецедентом, способным существенно повлиять на баланс сил в мировой автомобильной индустрии. Это ставит перед европейскими регуляторами сложную задачу: найти баланс между экономической целесообразностью и стратегическими интересами.В краткосрочной перспективе вероятность одобрения таких сделок довольно низкая. Однако сам факт подобного интереса со стороны китайских компаний говорит о глубинных изменениях в глобальной автомобильной индустрии, где традиционные центры силы сталкиваются с новыми вызовами, а границы между рынками становятся все более размытыми.Автор - Юрий Фурлетов, доцент Московского Политеха

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Юрий Фурлетов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/14/853738697_0:266:720:986_100x100_80_0_0_91d6c44d5d0cd9cf1275f9d4253c1688.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Юрий Фурлетов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/14/853738697_0:266:720:986_100x100_80_0_0_91d6c44d5d0cd9cf1275f9d4253c1688.jpg

volkswagen, германия, бизнес, reuters, ес, мнения аналитиков