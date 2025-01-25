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Хуситы пригрозили США запретом на проход судов в Баб-эль-Мандебском проливе - 25.01.2025, ПРАЙМ
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Хуситы пригрозили США запретом на проход судов в Баб-эль-Мандебском проливе
Хуситы пригрозили США запретом на проход судов в Баб-эль-Мандебском проливе - 25.01.2025, ПРАЙМ
Хуситы пригрозили США запретом на проход судов в Баб-эль-Мандебском проливе
Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" собирается запретить судам из США проход через Баб-эль-Мандебский пролив в ответ на причисление к... | 25.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-25T14:45+0300
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КАИР, 25 янв - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" собирается запретить судам из США проход через Баб-эль-Мандебский пролив в ответ на причисление к террористам. Об этом РИА Новости сообщил источник в "Ансар Алла"."Движение рассматривает возможность принятия мер против Америки, в том числе установление запрета на проход американских судов по проливу Баб-эль-Мандеб", — сказал собеседник агентства.Этот пролив соединяет Красное море с Аденским заливом и Аравийским морем.Источник добавил, что хуситы могут принять аналогичные меры в отношении всех стран, которые поддержат решение Вашингтона.Также движение готовится противодействовать любой военной эскалации со стороны США в ответ на закрытие пролива, а также изучает возможность прекратить действие перемирия в Йемене и возобновить боевые действия по всем фронтам.Президент США Дональд Трамп после вступления в должность подписал указ, запускающий процедуру признания хуситского движения иностранной террористической организацией.В "Ансар Алла" заявили, что это решение наносит удар по всему народу Йемена и ухудшит ситуацию в стране.
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сша, йемен, дональд трамп
США, ЙЕМЕН, Дональд Трамп
14:45 25.01.2025
 
Хуситы пригрозили США запретом на проход судов в Баб-эль-Мандебском проливе

Хуситы могут закрыть для американских судов проход через Баб-эль-Мандебский пролив

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкАкция протеста в Йемене
Акция протеста в Йемене - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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КАИР, 25 янв - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" собирается запретить судам из США проход через Баб-эль-Мандебский пролив в ответ на причисление к террористам. Об этом РИА Новости сообщил источник в "Ансар Алла".
"Движение рассматривает возможность принятия мер против Америки, в том числе установление запрета на проход американских судов по проливу Баб-эль-Мандеб", — сказал собеседник агентства.
Этот пролив соединяет Красное море с Аденским заливом и Аравийским морем.
Источник добавил, что хуситы могут принять аналогичные меры в отношении всех стран, которые поддержат решение Вашингтона.
Также движение готовится противодействовать любой военной эскалации со стороны США в ответ на закрытие пролива, а также изучает возможность прекратить действие перемирия в Йемене и возобновить боевые действия по всем фронтам.
Президент США Дональд Трамп после вступления в должность подписал указ, запускающий процедуру признания хуситского движения иностранной террористической организацией.
В "Ансар Алла" заявили, что это решение наносит удар по всему народу Йемена и ухудшит ситуацию в стране.
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