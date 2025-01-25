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Страны НАТО потратили на помощь Украине более 190 миллиардов долларов - 25.01.2025, ПРАЙМ
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Страны НАТО потратили на помощь Украине более 190 миллиардов долларов
Страны НАТО потратили на помощь Украине более 190 миллиардов долларов - 25.01.2025, ПРАЙМ
Страны НАТО потратили на помощь Украине более 190 миллиардов долларов
Страны НАТО за последние три года профинансировали Украину на сумму более 190 миллиардов долларов. Это подсчитало агентство РИА Новости на основании данных... | 25.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-25T08:41+0300
2025-01-25T08:58+0300
украина
нато
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МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Страны НАТО за последние три года профинансировали Украину на сумму более 190 миллиардов долларов. Это подсчитало агентство РИА Новости на основании данных украинского Минфина, Кильского университета и информации из открытых источников.Всего с февраля 2022 года по середину текущего месяца 32 государства, входящие в альянс, предоставили Киеву 191,2 миллиарда долларов.Из них финансовая помощь на бюджетные социальные расходы составила 43,3 миллиарда, гуманитарная — около 13,4 миллиарда. Самой большой статьей расходов оказалось вооружение — 133,4 миллиарда долларов.Больше половины всех денег, примерно 54% или 103,8 миллиарда долларов, предоставил Вашингтон. Он стал главным поставщиком вооружений для Киева (68,9 миллиарда долларов) и гуманитарной помощи (3,7 миллиарда), а также основным донором для украинского бюджета (31,2 миллиарда).Берлин выделил 17 миллиардов долларов (8,9%). На Великобританию пришлось 14,8 миллиарда (7,7%).Также в десятку крупнейших спонсоров киевского режима вошли Канада (8,3 миллиарда), Дания (7,95), Нидерланды (7,5), Швеция (5,3), Франция (4,8), Польша (3,9), Норвегия (3).Остальные 22 страны предоставили совокупно 14,8 миллиарда долларов, что составило 7,7% от всего финансирования НАТО.
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украина, нато
УКРАИНА, НАТО
08:41 25.01.2025 (обновлено: 08:58 25.01.2025)
 
Страны НАТО потратили на помощь Украине более 190 миллиардов долларов

Страны НАТО за три года потратили на Украину более 190 миллиардов долларов

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2025
© Фото : NATO
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МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Страны НАТО за последние три года профинансировали Украину на сумму более 190 миллиардов долларов. Это подсчитало агентство РИА Новости на основании данных украинского Минфина, Кильского университета и информации из открытых источников.
Всего с февраля 2022 года по середину текущего месяца 32 государства, входящие в альянс, предоставили Киеву 191,2 миллиарда долларов.
Из них финансовая помощь на бюджетные социальные расходы составила 43,3 миллиарда, гуманитарная — около 13,4 миллиарда. Самой большой статьей расходов оказалось вооружение — 133,4 миллиарда долларов.
Больше половины всех денег, примерно 54% или 103,8 миллиарда долларов, предоставил Вашингтон. Он стал главным поставщиком вооружений для Киева (68,9 миллиарда долларов) и гуманитарной помощи (3,7 миллиарда), а также основным донором для украинского бюджета (31,2 миллиарда).
Берлин выделил 17 миллиардов долларов (8,9%). На Великобританию пришлось 14,8 миллиарда (7,7%).
Также в десятку крупнейших спонсоров киевского режима вошли Канада (8,3 миллиарда), Дания (7,95), Нидерланды (7,5), Швеция (5,3), Франция (4,8), Польша (3,9), Норвегия (3).
Остальные 22 страны предоставили совокупно 14,8 миллиарда долларов, что составило 7,7% от всего финансирования НАТО.
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
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