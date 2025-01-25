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Фицо намекнул на украинский след в кибератаке на страховую компанию

Фицо намекнул на украинский след в кибератаке на страховую компанию - 25.01.2025, ПРАЙМ

Фицо намекнул на украинский след в кибератаке на страховую компанию

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо намекнул на украинский след в кибератаке на крупнейшую страховую компанию страны в сфере здравоохранения VšZP. | 25.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-25T10:32+0300

2025-01-25T10:32+0300

2025-01-25T10:32+0300

словакия

роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 25 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо намекнул на украинский след в кибератаке на крупнейшую страховую компанию страны в сфере здравоохранения VšZP."Это пример того, как ликвидируются непослушные правительства. Правительства, которые имеют на некоторые вещи другой взгляд. Правительства, у которых нет проблем с тем, чтобы сказать украинскому президенту, что не позволят себя шантажировать и что готовы принять взаимные меры", — сказал он журналистам. По мнению Фицо, кибератака может быть частью плана тех, кто настроен против правительства.Как сообщал ранее премьер, хакеры пытались получить информацию, которая связана с личными данными участников системы страхования. Если бы кибератака стала успешной, это могло бы поставить под угрозу работу всей системы оказания медицинских услуг в Словакии, указывал глава правительства.

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словакия

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словакия, роберт фицо