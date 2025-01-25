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В России введут 50-процентную скидку на авиабилеты для детей до 12 лет

В России введут 50-процентную скидку на авиабилеты для детей до 12 лет - 25.01.2025, ПРАЙМ

В России введут 50-процентную скидку на авиабилеты для детей до 12 лет

Перелеты по России для детей до 12 лет должны оплачиваться со скидкой не менее 50%. Такое поручение правительству дал Владимир Путин. | 25.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-25T13:13+0300

2025-01-25T13:13+0300

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россия

владимир путин

госсовет

авиакомпании

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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Перелеты по России для детей до 12 лет должны оплачиваться со скидкой не менее 50%. Такое поручение правительству дал Владимир Путин."Правительству <...> принять меры, обеспечивающие предоставление авиакомпаниями для детей в возрасте до 12 лет скидки в размере не менее 50 процентов от стоимости воздушной перевозки на внутренних воздушных линиях и от стоимости воздушной перевозки на международных воздушных линиях, осуществляемой над территорией России", — говорится в перечне поручений президента по итогам заседания Госсовета по социальной поддержке семей, которое состоялось 20 декабря.Доложить о поручении необходимо до 1 февраля, ответственный — глава правительства Михаил Мишустин.В середине января министр транспорта Роман Старовойт на совещании Путина с членами правительства сообщил, что все основные перевозчики уже ввели скидку для детей на внутренних рейсах.

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россия, владимир путин, госсовет, авиакомпании