https://1prime.ru/20250125/ekonomika-854450723.html
"Хватит врать". На Западе дали неожиданную оценку российской экономике
"Хватит врать". На Западе дали неожиданную оценку российской экономике - 25.01.2025, ПРАЙМ
"Хватит врать". На Западе дали неожиданную оценку российской экономике
Европейскому союзу пора перестать обманывать людей, рассказывая о страданиях экономики Российской Федерации. С таким призывом на своей странице в социальной... | 25.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-25T15:42+0300
2025-01-25T15:42+0300
2025-01-25T15:43+0300
экономика
ес
экономика россии
экспертное мнение
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МОСКВА, 25 янв – ПРАЙМ. Европейскому союзу пора перестать обманывать людей, рассказывая о страданиях экономики Российской Федерации. С таким призывом на своей странице в социальной сети Х выступил ирландский журналист Чей Боуз.Таким образом он отреагировал на слова главы евродипломатии Кайи Каллас, заявившей, что "экономика России серьезно страдает" и что "у Евросоюза есть сила", способная помочь Украине одержать победу в конфликте."Ваш босс фон дер Лжец (глава ЕК Урсула фон дер Ляйен — прим. ред.) говорила нам, что "российская экономика в клочьях". Это было более двух лет назад, - написал Боуз. - С тех пор Россия продвинулась вперед, ее экономика действительно выросла, и она продала вам больше энергоносителей, чем в предыдущем году. Хватит врать".Как свидетельствует недавно опубликованный доклад МВФ, фонд повысил ожидания роста экономики Российской Федерации в текущем году до 1,4% и сохранил оценку на 2026 год на уровне 1,2%. По оценкам МВФ, за прошлый год ВВП России увеличился на 3,8% - это на 0,2 п.п. выше октябрьского прогноза фонда.По словам главного экономиста и директора департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринши, решение об улучшении прогноза по российскому ВВП было принято в связи с более сильными экономическими показателями РФ, чем ожидалось ранее.
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ес, экономика россии, экспертное мнение
Экономика, ЕС, экономика России, экспертное мнение
"Хватит врать". На Западе дали неожиданную оценку российской экономике
Журналист Боуз призвал Евросоюз перестать лгать о неудачах России
МОСКВА, 25 янв – ПРАЙМ.
Европейскому союзу пора перестать обманывать людей, рассказывая о страданиях экономики Российской Федерации. С таким призывом на своей странице в социальной сети Х
выступил ирландский журналист Чей Боуз.
Таким образом он отреагировал на слова главы евродипломатии Кайи Каллас, заявившей, что "экономика России серьезно страдает" и что "у Евросоюза есть сила", способная помочь Украине одержать победу в конфликте.
"Ваш босс фон дер Лжец (глава ЕК Урсула фон дер Ляйен — прим. ред.) говорила нам, что "российская экономика в клочьях". Это было более двух лет назад, - написал Боуз. - С тех пор Россия продвинулась вперед, ее экономика действительно выросла, и она продала вам больше энергоносителей, чем в предыдущем году. Хватит врать".
Как свидетельствует недавно опубликованный доклад МВФ, фонд повысил ожидания роста экономики Российской Федерации в текущем году до 1,4% и сохранил оценку на 2026 год на уровне 1,2%. По оценкам МВФ, за прошлый год ВВП России увеличился на 3,8% - это на 0,2 п.п. выше октябрьского прогноза фонда.
Путин напомнил правительству РФ о программе действий по развитию экономики
По словам главного экономиста и директора департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринши, решение об улучшении прогноза по российскому ВВП было принято в связи с более сильными экономическими показателями РФ, чем ожидалось ранее.