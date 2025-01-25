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Эксперт рассказал, к чему приведет сокращение добычи никеля в Индонезии

Эксперт рассказал, к чему приведет сокращение добычи никеля в Индонезии - 25.01.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, к чему приведет сокращение добычи никеля в Индонезии

Сокращение добычи никеля в Индонезии, обладающей пятой частью общемировых запасов, подстегнет интерес инвесторов к новым проектам по добыче и обработке... | 25.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-25T07:31+0300

2025-01-25T07:31+0300

2025-01-25T07:31+0300

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промышленность

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МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Сокращение добычи никеля в Индонезии, обладающей пятой частью общемировых запасов, подстегнет интерес инвесторов к новым проектам по добыче и обработке никелевой руды, а также может привести к существенному повышению цен на данный металл в мире, заявил РИА Новости научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Гасан Рамазанов. Индонезия рассматривает возможность снижения квот на добычу никелевой руды для поддержания рыночной стоимости, написала ранее в январе газета Financial Times со ссылкой на индонезийское министерство энергетики и минеральных ресурсов. За последние два года металл подешевел на 40%, опустившись до 16 тысяч долларов за тонну из-за переизбытка предложения. "Индонезия - крупнейший в мире производитель никеля, ее запасы составляют 20,6% от общемирового объема… Сокращение добычи никеля Индонезией приведет к необходимости увеличения объемов производства металла другими участниками, что повысит интерес со стороны инвесторов к новым проектам по добыче и обработке никелевой руды. Кроме того, это может привести к существенному повышению цен на данный металл в мире" - считает эксперт. Область применения никеля охватывает промышленное оборудование, военную технику, транспорт, аэрокосмическую промышленность, водный транспорт и морские сооружения. Также металл играет ключевую роль в производстве аккумуляторов для электромобилей, благодаря чему он является крайне важным компонентом в переходе к зеленой энергетике, отмечает Рамазанов. "Потенциал долгосрочного роста потребления никеля остается значительным, особенно по мере того, как мировые отрасли промышленности переходят к декарбонизации. Например, в типичном электромобиле с питанием от батареи емкостью 62,5 кВт.ч при разбивке основных металлов вес никеля составит 43 килограмм", - рассказал эксперт. Самыми крупными импортерами никеля являются Китай, Канада, Финляндия и Япония. Именно эти страны наиболее уязвимы в случае снижения мирового производства никеля и повышения цен на данный метал, заключил Рамазанов.

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промышленность, индонезия, москва, китай, financial times