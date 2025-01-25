Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, к чему приведет сокращение добычи никеля в Индонезии - 25.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250125/ekspert-854446175.html
Эксперт рассказал, к чему приведет сокращение добычи никеля в Индонезии
Эксперт рассказал, к чему приведет сокращение добычи никеля в Индонезии - 25.01.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, к чему приведет сокращение добычи никеля в Индонезии
Сокращение добычи никеля в Индонезии, обладающей пятой частью общемировых запасов, подстегнет интерес инвесторов к новым проектам по добыче и обработке... | 25.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-25T07:31+0300
2025-01-25T07:31+0300
энергетика
промышленность
экономика
индонезия
москва
китай
financial times
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854446175.jpg?1737779477
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Сокращение добычи никеля в Индонезии, обладающей пятой частью общемировых запасов, подстегнет интерес инвесторов к новым проектам по добыче и обработке никелевой руды, а также может привести к существенному повышению цен на данный металл в мире, заявил РИА Новости научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Гасан Рамазанов. Индонезия рассматривает возможность снижения квот на добычу никелевой руды для поддержания рыночной стоимости, написала ранее в январе газета Financial Times со ссылкой на индонезийское министерство энергетики и минеральных ресурсов. За последние два года металл подешевел на 40%, опустившись до 16 тысяч долларов за тонну из-за переизбытка предложения. "Индонезия - крупнейший в мире производитель никеля, ее запасы составляют 20,6% от общемирового объема… Сокращение добычи никеля Индонезией приведет к необходимости увеличения объемов производства металла другими участниками, что повысит интерес со стороны инвесторов к новым проектам по добыче и обработке никелевой руды. Кроме того, это может привести к существенному повышению цен на данный металл в мире" - считает эксперт. Область применения никеля охватывает промышленное оборудование, военную технику, транспорт, аэрокосмическую промышленность, водный транспорт и морские сооружения. Также металл играет ключевую роль в производстве аккумуляторов для электромобилей, благодаря чему он является крайне важным компонентом в переходе к зеленой энергетике, отмечает Рамазанов. "Потенциал долгосрочного роста потребления никеля остается значительным, особенно по мере того, как мировые отрасли промышленности переходят к декарбонизации. Например, в типичном электромобиле с питанием от батареи емкостью 62,5 кВт.ч при разбивке основных металлов вес никеля составит 43 килограмм", - рассказал эксперт. Самыми крупными импортерами никеля являются Китай, Канада, Финляндия и Япония. Именно эти страны наиболее уязвимы в случае снижения мирового производства никеля и повышения цен на данный метал, заключил Рамазанов.
индонезия
москва
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, индонезия, москва, китай, financial times
Энергетика, Промышленность, Экономика, ИНДОНЕЗИЯ, МОСКВА, КИТАЙ, Financial Times
07:31 25.01.2025
 
Эксперт рассказал, к чему приведет сокращение добычи никеля в Индонезии

Эксперт Рамазанов: сокращение добычи никеля в Индонезии подстегнет интерес инвесторов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Сокращение добычи никеля в Индонезии, обладающей пятой частью общемировых запасов, подстегнет интерес инвесторов к новым проектам по добыче и обработке никелевой руды, а также может привести к существенному повышению цен на данный металл в мире, заявил РИА Новости научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Гасан Рамазанов.
Индонезия рассматривает возможность снижения квот на добычу никелевой руды для поддержания рыночной стоимости, написала ранее в январе газета Financial Times со ссылкой на индонезийское министерство энергетики и минеральных ресурсов. За последние два года металл подешевел на 40%, опустившись до 16 тысяч долларов за тонну из-за переизбытка предложения.
"Индонезия - крупнейший в мире производитель никеля, ее запасы составляют 20,6% от общемирового объема… Сокращение добычи никеля Индонезией приведет к необходимости увеличения объемов производства металла другими участниками, что повысит интерес со стороны инвесторов к новым проектам по добыче и обработке никелевой руды. Кроме того, это может привести к существенному повышению цен на данный металл в мире" - считает эксперт.
Область применения никеля охватывает промышленное оборудование, военную технику, транспорт, аэрокосмическую промышленность, водный транспорт и морские сооружения. Также металл играет ключевую роль в производстве аккумуляторов для электромобилей, благодаря чему он является крайне важным компонентом в переходе к зеленой энергетике, отмечает Рамазанов.
"Потенциал долгосрочного роста потребления никеля остается значительным, особенно по мере того, как мировые отрасли промышленности переходят к декарбонизации. Например, в типичном электромобиле с питанием от батареи емкостью 62,5 кВт.ч при разбивке основных металлов вес никеля составит 43 килограмм", - рассказал эксперт.
Самыми крупными импортерами никеля являются Китай, Канада, Финляндия и Япония. Именно эти страны наиболее уязвимы в случае снижения мирового производства никеля и повышения цен на данный метал, заключил Рамазанов.
 
ЭнергетикаЭкономикаПромышленностьИНДОНЕЗИЯМОСКВАКИТАЙFinancial Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала