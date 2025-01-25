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"Поставьте точку". В США призвали ЕС к адекватности в отношении России
"Поставьте точку". В США призвали ЕС к адекватности в отношении России - 25.01.2025, ПРАЙМ
"Поставьте точку". В США призвали ЕС к адекватности в отношении России
Евросоюзу в лице главы дипломатии Кайи Каллас пора начать адекватно оценивать свои силы в отношении Российской Федерации. Такое заявление в своем YouTube-канале | 25.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-25T23:36+0300
2025-01-25T23:36+0300
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Евросоюзу в лице главы дипломатии Кайи Каллас пора начать адекватно оценивать свои силы в отношении Российской Федерации. Такое заявление в своем YouTube-канале сделал отставной подполковник армии США."Она (глава дипломатии Евросоюза Кайя Каллас - прим. ред.) говорит, что "мы должны быть реалистами". Поставьте точку прямо здесь, именно это вам и нужно сделать, вы должны быть реалистами, - порекомендовал Дэвис, после чего добавил: - Тут не надо быть семи пядей во лбу".По его мнению, европейцам необходимо уяснить всего несколько несложных вещей, как например, тот факт, что конфликт на Украине подходит к концу, что баланс сил бесповоротно в пользу Российской Федерации - и игнорировать это, подчеркнул Дэвис, "означает, что вы убьете больше украинцев". А кроме того, подполковник посоветовал обратить внимание на финансовый аспект, поскольку у Евросоюза, как он считает, "нет потенциала"."Может быть, они (руководство Евросоюза - прим. ред.) просто оторваны от реальности", - предположил Дэвис, отметив, что руководство Евросоюза, похоже, считает, что "может говорить все, что хочет, независимо от того, что происходит на самом деле".
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ес, россия, экспертное мнение
Политика, ЕС, РОССИЯ, экспертное мнение
"Поставьте точку". В США призвали ЕС к адекватности в отношении России
Подполковник ВС США Дэвис: ЕС необходимо быть реалистами в отношении России
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ.
Евросоюзу в лице главы дипломатии Кайи Каллас пора начать адекватно оценивать свои силы в отношении Российской Федерации. Такое заявление в своем YouTube-канале
сделал отставной подполковник армии США.
"Она (глава дипломатии Евросоюза Кайя Каллас - прим. ред.) говорит, что "мы должны быть реалистами". Поставьте точку прямо здесь, именно это вам и нужно сделать, вы должны быть реалистами, - порекомендовал Дэвис, после чего добавил: - Тут не надо быть семи пядей во лбу".
По его мнению, европейцам необходимо уяснить всего несколько несложных вещей, как например, тот факт, что конфликт на Украине подходит к концу, что баланс сил бесповоротно в пользу Российской Федерации - и игнорировать это, подчеркнул Дэвис, "означает, что вы убьете больше украинцев". А кроме того, подполковник посоветовал обратить внимание на финансовый аспект, поскольку у Евросоюза, как он считает, "нет потенциала".
В Евросоюзе не смогли согласовать санкции против российского СПГ
"Может быть, они (руководство Евросоюза - прим. ред.) просто оторваны от реальности", - предположил Дэвис, отметив, что руководство Евросоюза, похоже, считает, что "может говорить все, что хочет, независимо от того, что происходит на самом деле".