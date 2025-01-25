https://1prime.ru/20250125/exclude-854450007.html

Детские пособия не будут учитывать в доходах семей при расчете соцвыплат

Детские пособия не будут учитывать в доходах семей при расчете соцвыплат - 25.01.2025, ПРАЙМ

Детские пособия не будут учитывать в доходах семей при расчете соцвыплат

Детские пособия не будут учитывать в доходах семьи при расчете социальной помощи. Такое поручение правительству дал Владимир Путин. | 25.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-25T14:18+0300

2025-01-25T14:18+0300

2025-01-25T14:18+0300

финансы

общество

пособия

налог

https://cdnn.1prime.ru/img/83985/41/839854129_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_25879db3884d3c6e073c0cba2f4573ce.jpg

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Детские пособия не будут учитывать в доходах семьи при расчете социальной помощи. Такое поручение правительству дал Владимир Путин."Обеспечить внесение изменений в законодательство России, предусматривающих <…> исключение ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка из видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи для оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта", — говорится в перечне поручений по итогам заседания Госсовета по вопросам социальной поддержки семей.Также глава государства поручил не облагать НДФЛ и страховыми взносами единовременные выплаты в размере до миллиона рублей со стороны работодателей при рождении у работника ребенка или при оформлении опеки.Организации смогут включить эти расходы в состав внереализационных расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль.

https://1prime.ru/20250125/vyplaty-854441221.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, общество , пособия, налог