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Детские пособия не будут учитывать в доходах семей при расчете соцвыплат
Детские пособия не будут учитывать в доходах семей при расчете соцвыплат - 25.01.2025, ПРАЙМ
Детские пособия не будут учитывать в доходах семей при расчете соцвыплат
Детские пособия не будут учитывать в доходах семьи при расчете социальной помощи. Такое поручение правительству дал Владимир Путин. | 25.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-25T14:18+0300
2025-01-25T14:18+0300
2025-01-25T14:18+0300
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МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Детские пособия не будут учитывать в доходах семьи при расчете социальной помощи. Такое поручение правительству дал Владимир Путин."Обеспечить внесение изменений в законодательство России, предусматривающих <…> исключение ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка из видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи для оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта", — говорится в перечне поручений по итогам заседания Госсовета по вопросам социальной поддержки семей.Также глава государства поручил не облагать НДФЛ и страховыми взносами единовременные выплаты в размере до миллиона рублей со стороны работодателей при рождении у работника ребенка или при оформлении опеки.Организации смогут включить эти расходы в состав внереализационных расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль.
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финансы, общество , пособия, налог
Финансы, Общество , пособия, НАЛОГ
Детские пособия не будут учитывать в доходах семей при расчете соцвыплат
Путин поручил исключить пособие на детей из доходов при расчете социальной помощи
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Детские пособия не будут учитывать в доходах семьи при расчете социальной помощи. Такое поручение правительству дал Владимир Путин.
"Обеспечить внесение изменений в законодательство России, предусматривающих <…> исключение ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка из видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи для оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта", — говорится в перечне поручений по итогам заседания Госсовета по вопросам социальной поддержки семей.
Также глава государства поручил не облагать НДФЛ и страховыми взносами единовременные выплаты в размере до миллиона рублей со стороны работодателей при рождении у работника ребенка или при оформлении опеки.
Организации смогут включить эти расходы в состав внереализационных расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль.
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