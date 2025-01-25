Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венгрия потребовала у Каллас гарантий безопасности энергоснабжения страны - 25.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250125/garantii-854452530.html
Венгрия потребовала у Каллас гарантий безопасности энергоснабжения страны
Венгрия потребовала у Каллас гарантий безопасности энергоснабжения страны - 25.01.2025, ПРАЙМ
Венгрия потребовала у Каллас гарантий безопасности энергоснабжения страны
Глава венгерского МИД Петер Сийярто в преддверии возможного продления санкций в отношении России потребовал у главы евродипломатии Каи Каллас гарантий, что... | 25.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-25T20:57+0300
2025-01-25T20:58+0300
политика
петер сийярто
гарантии
энергоснабжение
ес
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/64/841266462_0:19:2048:1171_1920x0_80_0_0_fe2a69ad34e7500b1aa9762b111ea74c.jpg
БУДАПЕШТ, 25 янв - ПРАЙМ. Глава венгерского МИД Петер Сийярто в преддверии возможного продления санкций в отношении России потребовал у главы евродипломатии Каи Каллас гарантий, что Украина и Евросоюз не будут препятствовать энергоснабжению Венгрии.Как ранее сообщил премьер-министр Венгрии, из-за антироссийских санкций его страна в сумме потеряла более €18 млрд, в связи с чем он согласится на продление ограничений в отношении России лишь в том случае, если Украина восстановит транзит российского газа в Европу, прекратит атаковать газопровод "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти через свою территорию. Сийярто написал в соцсети, что Украина и/или Европейский союз "должны дать гарантии, что в будущем они никоим образом не будут препятствовать поставкам газа и нефти в Венгрию". При этом глава венгерского внешнеполитического ведомства отметил, что об этом он уже сказал в ходе телефонного разговора главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас.
https://1prime.ru/20250125/sanktsii-854451540.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/64/841266462_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_a169b6160ce2de4ed200dec9d7e95467.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
петер сийярто, гарантии, энергоснабжение, ес, украина
Политика, Петер Сийярто, гарантии, энергоснабжение, ЕС, УКРАИНА
20:57 25.01.2025 (обновлено: 20:58 25.01.2025)
 
Венгрия потребовала у Каллас гарантий безопасности энергоснабжения страны

Сийярто потребовал у Каллас гарантий безопасности энергоснабжения Венгрии от ЕС и Украины

© CC BY 2.0 / Bobo BoomЗдание парламента в Будапеште, Венгрия
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2025
© CC BY 2.0 / Bobo Boom
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 25 янв - ПРАЙМ. Глава венгерского МИД Петер Сийярто в преддверии возможного продления санкций в отношении России потребовал у главы евродипломатии Каи Каллас гарантий, что Украина и Евросоюз не будут препятствовать энергоснабжению Венгрии.
Как ранее сообщил премьер-министр Венгрии, из-за антироссийских санкций его страна в сумме потеряла более €18 млрд, в связи с чем он согласится на продление ограничений в отношении России лишь в том случае, если Украина восстановит транзит российского газа в Европу, прекратит атаковать газопровод "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти через свою территорию.
Сийярто написал в соцсети, что Украина и/или Европейский союз "должны дать гарантии, что в будущем они никоим образом не будут препятствовать поставкам газа и нефти в Венгрию".
Учения НАТО в Польше - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2025
Туск пригрозил Орбану последствиями
17:34
При этом глава венгерского внешнеполитического ведомства отметил, что об этом он уже сказал в ходе телефонного разговора главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас.
 
ПолитикаПетер СийяртогарантииэнергоснабжениеЕСУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала