https://1prime.ru/20250125/garantii-854452530.html
Венгрия потребовала у Каллас гарантий безопасности энергоснабжения страны
Венгрия потребовала у Каллас гарантий безопасности энергоснабжения страны - 25.01.2025, ПРАЙМ
Венгрия потребовала у Каллас гарантий безопасности энергоснабжения страны
Глава венгерского МИД Петер Сийярто в преддверии возможного продления санкций в отношении России потребовал у главы евродипломатии Каи Каллас гарантий, что... | 25.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-25T20:57+0300
2025-01-25T20:57+0300
2025-01-25T20:58+0300
политика
петер сийярто
гарантии
энергоснабжение
ес
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/64/841266462_0:19:2048:1171_1920x0_80_0_0_fe2a69ad34e7500b1aa9762b111ea74c.jpg
БУДАПЕШТ, 25 янв - ПРАЙМ. Глава венгерского МИД Петер Сийярто в преддверии возможного продления санкций в отношении России потребовал у главы евродипломатии Каи Каллас гарантий, что Украина и Евросоюз не будут препятствовать энергоснабжению Венгрии.Как ранее сообщил премьер-министр Венгрии, из-за антироссийских санкций его страна в сумме потеряла более €18 млрд, в связи с чем он согласится на продление ограничений в отношении России лишь в том случае, если Украина восстановит транзит российского газа в Европу, прекратит атаковать газопровод "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти через свою территорию. Сийярто написал в соцсети, что Украина и/или Европейский союз "должны дать гарантии, что в будущем они никоим образом не будут препятствовать поставкам газа и нефти в Венгрию". При этом глава венгерского внешнеполитического ведомства отметил, что об этом он уже сказал в ходе телефонного разговора главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас.
https://1prime.ru/20250125/sanktsii-854451540.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/64/841266462_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_a169b6160ce2de4ed200dec9d7e95467.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петер сийярто, гарантии, энергоснабжение, ес, украина
Политика, Петер Сийярто, гарантии, энергоснабжение, ЕС, УКРАИНА
Венгрия потребовала у Каллас гарантий безопасности энергоснабжения страны
Сийярто потребовал у Каллас гарантий безопасности энергоснабжения Венгрии от ЕС и Украины
БУДАПЕШТ, 25 янв - ПРАЙМ. Глава венгерского МИД Петер Сийярто в преддверии возможного продления санкций в отношении России потребовал у главы евродипломатии Каи Каллас гарантий, что Украина и Евросоюз не будут препятствовать энергоснабжению Венгрии.
Как ранее сообщил премьер-министр Венгрии, из-за антироссийских санкций его страна в сумме потеряла более €18 млрд, в связи с чем он согласится на продление ограничений в отношении России лишь в том случае, если Украина восстановит транзит российского газа в Европу, прекратит атаковать газопровод "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти через свою территорию.
Сийярто написал в соцсети, что Украина и/или Европейский союз "должны дать гарантии, что в будущем они никоим образом не будут препятствовать поставкам газа и нефти в Венгрию".
Туск пригрозил Орбану последствиями
При этом глава венгерского внешнеполитического ведомства отметил, что об этом он уже сказал в ходе телефонного разговора главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас.