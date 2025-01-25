https://1prime.ru/20250125/garantii-854452530.html

Венгрия потребовала у Каллас гарантий безопасности энергоснабжения страны

Венгрия потребовала у Каллас гарантий безопасности энергоснабжения страны - 25.01.2025, ПРАЙМ

Венгрия потребовала у Каллас гарантий безопасности энергоснабжения страны

Глава венгерского МИД Петер Сийярто в преддверии возможного продления санкций в отношении России потребовал у главы евродипломатии Каи Каллас гарантий, что... | 25.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-25T20:57+0300

2025-01-25T20:57+0300

2025-01-25T20:58+0300

политика

петер сийярто

гарантии

энергоснабжение

ес

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/64/841266462_0:19:2048:1171_1920x0_80_0_0_fe2a69ad34e7500b1aa9762b111ea74c.jpg

БУДАПЕШТ, 25 янв - ПРАЙМ. Глава венгерского МИД Петер Сийярто в преддверии возможного продления санкций в отношении России потребовал у главы евродипломатии Каи Каллас гарантий, что Украина и Евросоюз не будут препятствовать энергоснабжению Венгрии.Как ранее сообщил премьер-министр Венгрии, из-за антироссийских санкций его страна в сумме потеряла более €18 млрд, в связи с чем он согласится на продление ограничений в отношении России лишь в том случае, если Украина восстановит транзит российского газа в Европу, прекратит атаковать газопровод "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти через свою территорию. Сийярто написал в соцсети, что Украина и/или Европейский союз "должны дать гарантии, что в будущем они никоим образом не будут препятствовать поставкам газа и нефти в Венгрию". При этом глава венгерского внешнеполитического ведомства отметил, что об этом он уже сказал в ходе телефонного разговора главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас.

https://1prime.ru/20250125/sanktsii-854451540.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

петер сийярто, гарантии, энергоснабжение, ес, украина