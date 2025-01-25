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ХАМАС освободил четырех израильских заложниц
ХАМАС освободил четырех израильских заложниц - 25.01.2025, ПРАЙМ
ХАМАС освободил четырех израильских заложниц
Движение ХАМАС передало Международному комитету Красного Креста еще четырех израильских заложниц. Транляцию вел телеканал Al Aqsa. | 25.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-25T12:36+0300
2025-01-25T12:36+0300
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газа
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КАИР, 25 янв - ПРАЙМ. Движение ХАМАС передало Международному комитету Красного Креста еще четырех израильских заложниц. Транляцию вел телеканал Al Aqsa.Процедура состоялась на площади Палестины в городе Газа.Позднее пресс-служба ЦАХАЛ подтвердила, что процесс передачи завершился, освобожденных девушек везут в Израиль.Как сообщало накануне военное крыло движения ХАМАС — Бригады "Аль-Кассам" — они освободят Карину Ариев, Даниэль Гильбоа, Нааму Леви и Лири Эльбаг.В свою очередь, офис ХАМАС по делам пленных и погибших заявил, что Израиль в субботу отпустит 200 палестинских заключенных, 121 из которых были приговорены к пожизненному заключению.Неделю назад палестинское движение вернуло трех заложниц.Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США достигли соглашения о 42-дневном прекращении огня, начиная с 19 января.На первом этапе предполагается освободить 33 израильских заложника в обмен примерно на тысячу палестинских заключенных.На 16-й день перемирия стороны обязались начать переговоры о втором этапе сделки. В него, предположительно, включат освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, где речь пойдет об обмене останками, восстановлении сектора Газа и снятии блокады.
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газа, израиль, хамас
ХАМАС освободил четырех израильских заложниц
ХАМАС передал Красному Кресту четырех израильских заложниц
КАИР, 25 янв - ПРАЙМ. Движение ХАМАС передало Международному комитету Красного Креста еще четырех израильских заложниц. Транляцию вел телеканал Al Aqsa.
Процедура состоялась на площади Палестины в городе Газа.
Позднее пресс-служба ЦАХАЛ подтвердила, что процесс передачи завершился, освобожденных девушек везут в Израиль.
Как сообщало накануне военное крыло движения ХАМАС — Бригады "Аль-Кассам" — они освободят Карину Ариев, Даниэль Гильбоа, Нааму Леви и Лири Эльбаг.
В свою очередь, офис ХАМАС по делам пленных и погибших заявил, что Израиль в субботу отпустит 200 палестинских заключенных, 121 из которых были приговорены к пожизненному заключению.
Неделю назад палестинское движение вернуло трех заложниц.
Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США достигли соглашения о 42-дневном прекращении огня, начиная с 19 января.
На первом этапе предполагается освободить 33 израильских заложника в обмен примерно на тысячу палестинских заключенных.
На 16-й день перемирия стороны обязались начать переговоры о втором этапе сделки. В него, предположительно, включат освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.
Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, где речь пойдет об обмене останками, восстановлении сектора Газа и снятии блокады.
Россиянина, находящегося в заложниках в Газе, могут скоро освободить