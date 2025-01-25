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"НС Банк" решил подать в суд на СМИ
"НС Банк" решил подать в суд на СМИ - 25.01.2025, ПРАЙМ
"НС Банк" решил подать в суд на СМИ
"НС Банк" планирует обратиться в суд на те СМИ, которые разместили недостоверную информацию касательно отзыва лицензии банка, сообщает кредитная организация. | 25.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-25T16:51+0300
2025-01-25T16:51+0300
2025-01-25T16:51+0300
экономика
банк
иск
сми
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МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. "НС Банк" планирует обратиться в суд на те СМИ, которые разместили недостоверную информацию касательно отзыва лицензии банка, сообщает кредитная организация. "НС Банк" планирует обратиться в суд на те средства массовой информации, которые разместили недостоверную информацию касательно отзыва/аннулирования лицензии АО НС Банк", - говорится в сообщении банка в Telegram-канале. Ранее ряд СМИ написали, что ЦБ РФ отозвал у "НС банк" лицензию, не указав спецификацию, что отозвана лицензия всего лишь на доверительное управление ценными бумагами. Как пояснил в пятницу банк РИА новости, организация сама отказалась от лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами в связи с тем, что не было спроса со стороны клиентов.
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банк, иск, сми
Экономика, банк, иск, СМИ
"НС Банк" решил подать в суд на СМИ
"НС Банк" планирует подать в суд на СМИ после сообщений об отзыве лицензии
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. "НС Банк" планирует обратиться в суд на те СМИ, которые разместили недостоверную информацию касательно отзыва лицензии банка, сообщает кредитная организация.
"НС Банк" планирует обратиться в суд на те средства массовой информации, которые разместили недостоверную информацию касательно отзыва/аннулирования лицензии АО НС Банк", - говорится в сообщении банка в Telegram-канале.
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Ранее ряд СМИ написали, что ЦБ РФ отозвал у "НС банк" лицензию, не указав спецификацию, что отозвана лицензия всего лишь на доверительное управление ценными бумагами. Как пояснил в пятницу банк РИА новости, организация сама отказалась от лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами в связи с тем, что не было спроса со стороны клиентов.