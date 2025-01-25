https://1prime.ru/20250125/isk-854451272.html

"НС Банк" решил подать в суд на СМИ

"НС Банк" решил подать в суд на СМИ - 25.01.2025, ПРАЙМ

"НС Банк" решил подать в суд на СМИ

"НС Банк" планирует обратиться в суд на те СМИ, которые разместили недостоверную информацию касательно отзыва лицензии банка, сообщает кредитная организация. | 25.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-25T16:51+0300

2025-01-25T16:51+0300

2025-01-25T16:51+0300

экономика

банк

иск

сми

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454970_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_c7eeb17ce0c08c12f221381e8a1f0772.jpg

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. "НС Банк" планирует обратиться в суд на те СМИ, которые разместили недостоверную информацию касательно отзыва лицензии банка, сообщает кредитная организация. "НС Банк" планирует обратиться в суд на те средства массовой информации, которые разместили недостоверную информацию касательно отзыва/аннулирования лицензии АО НС Банк", - говорится в сообщении банка в Telegram-канале. Ранее ряд СМИ написали, что ЦБ РФ отозвал у "НС банк" лицензию, не указав спецификацию, что отозвана лицензия всего лишь на доверительное управление ценными бумагами. Как пояснил в пятницу банк РИА новости, организация сама отказалась от лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами в связи с тем, что не было спроса со стороны клиентов.

https://1prime.ru/20250122/yunikredit-854383446.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банк, иск, сми