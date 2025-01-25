https://1prime.ru/20250125/ministr-854452395.html
Сенат США утвердил нового министра внутренней безопасности
Сенат США утвердил нового министра внутренней безопасности - 25.01.2025, ПРАЙМ
Сенат США утвердил нового министра внутренней безопасности
Сенат Соединенных Штатов утвердил кандидатуру Кристи Ноэм на должность главы Министерства внутренней безопасности страны. Процедуру голосования транслировал... | 25.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-25T20:39+0300
2025-01-25T20:39+0300
2025-01-25T20:39+0300
политика
сенат сша
министр
безопасность
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ВАШИНГТОН, 25 янв - ПРАЙМ. Сенат Соединенных Штатов утвердил кандидатуру Кристи Ноэм на должность главы Министерства внутренней безопасности страны. Процедуру голосования транслировал правительственный ТВ-канал C-Span. За утверждение Ноэм проголосовали более 50 сенаторов, что, согласно законодательству США, достаточно для официального утверждения кандидата на пост. Ранее, выступая на слушаниях в сенате, Ноэм отметила, что в приоритетами Министерства внутренних дел при администрации президента США Дональда Трампа станут усиление контроля над южной и северной границами Соединенных Штатов и высылка на родину нелегальных мигрантов.
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сенат сша, министр, безопасность
Политика, сенат США, министр, безопасность
Сенат США утвердил нового министра внутренней безопасности
Сенат США утвердил Кристи Ноэм на пост министра внутренней безопасности
ВАШИНГТОН, 25 янв - ПРАЙМ. Сенат Соединенных Штатов утвердил кандидатуру Кристи Ноэм на должность главы Министерства внутренней безопасности страны. Процедуру голосования транслировал правительственный ТВ-канал C-Span.
За утверждение Ноэм проголосовали более 50 сенаторов, что, согласно законодательству США, достаточно для официального утверждения кандидата на пост.
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Ранее, выступая на слушаниях в сенате, Ноэм отметила, что в приоритетами Министерства внутренних дел при администрации президента США Дональда Трампа станут усиление контроля над южной и северной границами Соединенных Штатов и высылка на родину нелегальных мигрантов.