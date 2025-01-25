https://1prime.ru/20250125/ministr-854452395.html

Сенат США утвердил нового министра внутренней безопасности

Сенат США утвердил нового министра внутренней безопасности - 25.01.2025, ПРАЙМ

Сенат США утвердил нового министра внутренней безопасности

Сенат Соединенных Штатов утвердил кандидатуру Кристи Ноэм на должность главы Министерства внутренней безопасности страны. Процедуру голосования транслировал... | 25.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-25T20:39+0300

2025-01-25T20:39+0300

2025-01-25T20:39+0300

политика

сенат сша

министр

безопасность

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ВАШИНГТОН, 25 янв - ПРАЙМ. Сенат Соединенных Штатов утвердил кандидатуру Кристи Ноэм на должность главы Министерства внутренней безопасности страны. Процедуру голосования транслировал правительственный ТВ-канал C-Span. За утверждение Ноэм проголосовали более 50 сенаторов, что, согласно законодательству США, достаточно для официального утверждения кандидата на пост. Ранее, выступая на слушаниях в сенате, Ноэм отметила, что в приоритетами Министерства внутренних дел при администрации президента США Дональда Трампа станут усиление контроля над южной и северной границами Соединенных Штатов и высылка на родину нелегальных мигрантов.

https://1prime.ru/20250125/pentagon-854447663.html

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сенат сша, министр, безопасность