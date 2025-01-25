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В СФ хотят ужесточить наказание за нарушения при перевозке нефтепродуктов

В СФ хотят ужесточить наказание за нарушения при перевозке нефтепродуктов - 25.01.2025, ПРАЙМ

В СФ хотят ужесточить наказание за нарушения при перевозке нефтепродуктов

В аграрном комитете Совфеда предлагают провести ревизию действующего законодательства, устанавливающего требования по безопасности при перевозке нефтепродуктов, | 25.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-25T21:39+0300

2025-01-25T21:39+0300

2025-01-25T21:43+0300

экономика

совет федерации

наказание

нефтепродукты

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МОСКВА, 25 янв – ПРАЙМ. В аграрном комитете Совфеда предлагают провести ревизию действующего законодательства, устанавливающего требования по безопасности при перевозке нефтепродуктов, ужесточив ответственность компаний за их нарушение, сообщил глава комитета Александр Двойных. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. "Что касается законодательства, у нас работает федеральный закон, который обязывает всех перевозчиков опасных грузов, в том числе нефтепродуктов, иметь четкий план по ликвидации чрезвычайных происшествий, и что самое важное, иметь все необходимые финансовые средства для его ликвидации. Придерживались ли этого закона эти компании, сейчас тоже выясняют следственные органы", - сказал сенатор в эфире телеканала "Россия 24". Двойных отметил, что, по мнению сенаторов, нужно провести ревизию законодательства для того, чтобы более эффективно в таких ситуациях реагировать и работать. "Мы считаем, что абсолютно правильно сегодня обсудить ужесточение наказания за игнорирование, за нарушение тех требований, которые сегодня есть, как компаниям, так и к надзорным органам, которые контролируют данные решения", - отметил он. После ликвидации последствий и работы следственных органов парламентарии будут делать выводы, добавил политик. "Если требуется дополнительное законодательное регулирование, естественно, наш комитет, Совет Федерации, будет максимально оперативно совместно с коллегами из Государственной Думы и правительства РФ, на эти вызовы реагировать", - сказал Двойных. По его словам, суда, перевозившие нефтепродукты, очень грубо нарушили сезонные ограничения. "И сейчас как раз правоохранительные и следственные органы разбираются с тем, кто осуществлял навигацию, кто принимал решение о выходе в морскую акваторию", - отметил политик. Кроме того, важно разобраться, почему суда в таком техническом состоянии работали на рейсе, кто принимал решение по их выходу, по техническому состоянию, заключил Двойных.

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совет федерации, наказание, нефтепродукты